Почему нельзя уничтожать муравьев на участке

Жизнь на даче — это вечная борьба. То сорняки, то вредители, то жара, то дожди — пока не выпадет снег и не разорвет этот порочный круг. Но иногда мы сами себе находим проблемы на ровном месте и занимаемся не тем, чем хотелось бы в данный момент. Сложилось мнение, что муравьи вредят огородным культурам и их нужно уничтожать всеми доступными способами. "Рамблер" выяснил, что делают муравьи на участке и почему не надо так отчаянно с ними бороться.

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Чем полезны муравьи

В первую очередь тем, что они хищники. Муравьи с удовольствиям едят всевозможных вредителей и паразитов, чем приносят несомненную пользу садовым культурам. А кроме того, они и сами являются пищей для птиц, а в том, что птицы — наши друзья, сомневаться не приходиться. Ведь они также уничтожают гусениц и личинки вредных насекомых.

Благодаря муравьям в почве увеличивается содержание калия и фосфора, она становится плодороднее. А также они прорывают огромное количество ходов в почве, благодаря чему к корням растений лучше поступает кислород и влага.

Кроме пользы

Иногда присутствие муравьев на участке идет во вред. Они поддерживают колонии тли, которая живет на растениях и портит листву. Также муравьи могут строить муравейники в совершенно неподходящих местах, например, прямо в кустике клубники.

Что делать

Если вы заметили на деревьях или в почве муравьев, не стоит сразу же их травить всеми возможными средствами. Для начала оцените обстановку. Если муравьев не так много, на деревьях нет тли, а на грядках — муравейников, муравьев можно не трогать, Очевидно, что живут они на относительном удалении и вреда не принесут.

Чтобы защитить грядки от муравьев, можно посыпать вокруг известью. Растениям от такого агротехнического приема будет только польза, а муравьев это отпугнет, как и вредных насекомых.