Зачем нужно поливать кусты смородины кипятком

Человеку, далекому от садоводства и огородничества, полив смородины кипятком может показаться варварством и дикостью. Но не все так просто! "Рамблер" выяснил, для чего смородине кипяток.

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Каждый дачник ждет весну с замиранием сердца, заранее планирует грядки, выращивает рассаду и, конечно же, мечтает собрать богатейший урожай, не то что в прошлом году. Некоторые обстоятельства сильнее нас, например, мы не можем договориться погодой, чтобы дожди были, как по заказу, а солнце светило ярко, но без изнуряющей жары. Но очень многие вещи совершенно точно в наших силах.

Например, можно заранее позаботиться о том, чтобы на смородиновые кусты как можно меньше посягали вредители. Как это сделать? А очень просто!

Берем ведро, наливаем в него воду, греем кипятильником, пока не закипит, а потом выливаем под куст смородины.

Важный нюанс: выполняется это действие ранней весной, до того как на смородине набухнут почки. Таким образом можно уничтожить вредителей, которые зимуют в почве и на кустах. Также это помогает смородине "проснуться".