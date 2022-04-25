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2 часа назад

Зачем нужно поливать кусты смородины кипятком

Катя Кобышева

Человеку, далекому от садоводства и огородничества, полив смородины кипятком может показаться варварством и дикостью. Но не все так просто! "Рамблер" выяснил, для чего смородине кипяток.

Зачем нужно поливать кусты смородины кипятком
Фото: pxhere.compxhere.com

Каждый дачник ждет весну с замиранием сердца, заранее планирует грядки, выращивает рассаду и, конечно же, мечтает собрать богатейший урожай, не то что в прошлом году. Некоторые обстоятельства сильнее нас, например, мы не можем договориться погодой, чтобы дожди были, как по заказу, а солнце светило ярко, но без изнуряющей жары. Но очень многие вещи совершенно точно в наших силах.

Например, можно заранее позаботиться о том, чтобы на смородиновые кусты как можно меньше посягали вредители. Как это сделать? А очень просто!

Берем ведро, наливаем в него воду, греем кипятильником, пока не закипит, а потом выливаем под куст смородины.

Важный нюанс: выполняется это действие ранней весной, до того как на смородине набухнут почки. Таким образом можно уничтожить вредителей, которые зимуют в почве и на кустах. Также это помогает смородине "проснуться".

Тем не менее это не значит, что можно расслабиться, всего лишь вылив ведро кипятка под куст. Нужно постоянно следить за состоянием куста, удалять лишние и больные ветки, а если на листочках будут обнаружены вредители, вовремя принимать меры. Но помните, что химикаты против вредных насекомых можно применять только до того, как начнут завязываться плоды. В противном случае, отрава достанется и вам. Если вредители появились после образования завязи, использовать можно лишь щадящие средства.

Дом и сад,
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