Инструкция: как тратить меньше времени на уборку

Наведение порядка в доме отнимает и силы, и время. Если нет возможности делегировать этот процесс, изучите инструкцию “Рамблера”.

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Избавьтесь от хлама

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Чтобы изменить подход к уборке, нужно подготовить для этого почву. Разберитесь со своими вещами, выбросьте ненужное, сломанное и не подлежащее ремонту. Все, что еще можно спасти, почините или отдайте в заботливые руки мастера. Если вещи еще можно использовать, найдите им новых хозяев. Уборка превращается в бесконечный процесс еще и потому, что порой очень сложно критически оценить полезность той или иной вещи. Все ли предметы, которые есть в вашем доме, приносят радость? Возможно, пора избавиться от тех, что просто отнимают пространство.

Разделяйте и властвуйте

Сначала уборка на кухне, потом в спальне, а затем в ванной и снова по кругу? Автор книги-бестселлера “Магическая уборка” рекомендует наводить порядок, разделив вещи по категориям, а не по месту расположения. Например, сегодня вы разбираете одежду, завтра книги и документы, а в другой день – ящик с косметикой или сувенирами. Как итог: беспорядок постепенно исчезает, а времени на нелюбимую уборку тратится меньше.

Во время уборки разделите вещи по категориям и выделите под каждую свое место. Так со временем у вас не будет желания бросить шарф или толстовку, допустим, в прихожей, когда вы знаете, что их место в шкафу или в гардеробной.

Уберите вещи-“беспризорники”

Пройдитесь по дому и окиньте внимательным взглядом каждую комнату. Какие вещи лежат на видных местах? Есть ли среди них те, которые вы используете редко? Именно они создают визуальный шум и ощущение беспорядка. Простой пример: бытовая техника. Если вы не используете фен или соковыжималку каждый день, найдите для этого предмета более подходящее место. Помните, что вещи удобнее хранить там, куда их было бы удобнее возвращать на место.

Ежедневный спринт

Заведите правило ежедневных 15-20 минут на уборку. Пока таймер не оповестит вас о том, что время истекло, выбросите ненужные бумаги (чеки, газеты, флаеры), опустошите свою сумку/рюкзак. Чаще всего там оседают разные бесполезные мелочи. А может быть, вы даже успеете пропылесосить, убрать лоток для кошки или смахнуть пыль с самых крупных предметов в доме? Помните, что поддерживать порядок легче, чем каждый раз наводить его с нуля.

Принцип “горячих точек”

Это места, которые захламляются чаще всего. Определите их. Например, спинки мебели, на которые так удобно повесить одежду, полки в прихожей или столешницы на кухне. Когда настает момент для “ежедневной 15-минутки”, обратите внимание в первую очередь на них.

Подготовительная работа

Перед уборкой в ванной и на кухне, залейте грязные поверхности специальными средствами и оставьте на время. Например, если предстоит помыть варочную панель, микроволновку или раковину. Усилий на то, чтобы оттереть то, что осталось, уйдет меньше.

Если вы все-таки предпочитаете основательную уборку в выходные ежедневным “спринтам”, вам помогут чек-листы. Создайте их для каждой комнаты и закрывайте галками те пункты, которые выполнили в процессе наведения порядка. Бонус – чем больше закрытых целей видите, тем больше удовлетворения испытываете. Так работает наш мозг.

Лайфхаки

Постирали шторы и предвкушаете, сколько времени придется потратить на их развешивание? Есть способ облегчить это дело. Когда вешаете шторы впервые, отметьте перманентным маркером те петельки, куда нужно вдеть крючки. В дальнейшем эти отметки помогут ускорить процесс.