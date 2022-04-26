Посадка картофеля в мае – как разбудить ленивые клубни

Посадка картофеля на майские праздники у россиян традиционно считается благоприятными днями для того, чтобы получить первый урожай. Собственно, есть версия, что такие длинные майские праздники были учреждены в советские времена для того, чтобы дать время гражданам обеспечить продовольственную безопасность своей семьи своими руками. Давайте вспомним основные моменты этого важного мероприятия!

Фото: Дмитрий Лукьянов Дмитрий Лукьянов

Картофель – довольно неприхотливое растение, и потому исторически он был основным продуктом питания во многих странах. Но, например, для инков, впервые окультуривших картошку, растение считалось еще и целебным. Они использовали ломтики сырого картофеля для облегчения зубной боли и прикладывали отварной к опухшим суставам, а водой после варки протирали кожу, чтобы убрать пигментные пятна.

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Когда дело доходит до готовки, каждый картофель имеет свой собственный сахарный профиль, что делает их не только контрастными по вкусу, но и требует разной обработки. Например, если вместо пюре получилась липкая каша, скорее всего, вы взяли картофель с высоким содержанием крахмала, в следующий раз выберите с низким. На сегодня существует порядка ста съедобных разновидностей, так что действительно выбор существует.

Да и пользу для здоровья ученые подтвердили: картофель улучшает работу желудочно-кишечного тракта, благоприятен для сердца и иммунной системы. Когда-то во время «золотой лихорадки» на Аляске картофель выменивали на драгметалл – высокое содержание витамина С помогало от цинги.

Помимо витаминов В и С, клубни богаты калием, белками, сложными углеводами и клетчаткой. Разнообразие блюд позволяет есть картошку целый год в новых кулинарных вариациях.

Как уже говорилось, вы можете выращивать много разных сортов картофеля, которые отличаются по виду, вкусу и текстуре. Поэтому заранее изучите характеристики того или иного сорта. Картофель, предназначенный для жарки, может весьма разочаровать в пюре.

Но в любом случае, выбирайте устойчивые к болезням сорта, подходящие и для органического выращивания, ведь вы вряд ли будете применять полную химзащиту картофеля, как это делается в хозяйствах.

Напомним, что ранние сорта картофеля обычно менее подвержены гнилям, особенно, если в начале сезона (а после майских праздников иногда случаются возвратные ночные заморозки) вы покроете грядки садовым флисом. Более экономные огородники могут выбрать вариант с соломенной мульчой, в идеале, опрысканной жидким листовым удобрением Фолирус с азотом. Это поможет запустить процесс преобразование соломы в органику и не даст мышам поселиться на грядке.

Кроме того, вы сразу сделаете задел для полезного растительного компоста. При выращивании картофеля помет любых животных вносить не рекомендуется. Почему? Навоз, применяемый отдельно или в качестве компонента компоста, может привести к болезни картофеля, называемой «парша», так как может содержать бактерии, вызывающие паршу.

Подготовка картофеля к посадке в мае

Посадка одного целого большого картофеля будет пустой тратой потенциала клубня, поскольку каждый «глазок» или росток может вырасти в свое собственное растение.

Если вы дадите ростку сформироваться на вашем картофеле до того, как положить его в землю, это и будет началом вашего сезона и стартом вегетационного периода культуры.

Поместите клубни в коробку для яиц и поставьте в прохладной, но хорошо освещенной комнате. Они начнут прорастать через пару недель.

Затем нарежьте картофель на несколько кусочков, как на фото ниже. Включите, как минимум, один «глазок» на каждую часть. Это точка роста, где появляются новые растения.

Не режьте слишком крупно. Меньшая порция питательных веществ в клубне заставить растение срочно укореняться, а не продолжать питаться оставшимися в кусочке запасом полезных элементов.

Однозначно, не надо сажать клубни целиком. Каждый росток произведен несколько стеблей. Если из будет слишком много, то они начнут конкурировать друг с другом за солнце и питательные вещества и создадут «мохнатый» беспорядок.

Дайте кусочкам стечь обсохнуть на воздухе в течение 24 часов, чтобы ужесточить места среза и предупредить болезни.

Вы также можете дать сделать фунгицидную присыпку из серного порошка или бордоской смеси. Встряхните кусочки в сумке с небольшим количеством порошка для равномерного покрытия.

Посадка картофеля и как удобрять культуру

Картофель всегда лучше плодоносит на солнечном при посадке в легкую, рыхлую, хорошо дренированную почву. Культура предпочитает слабокислую почву с рН от 5,0 до 7,0 и отсутствие сорняков.

К счастью, картофель очень хорошо приспосабливается и почти всегда дает хороший урожай, даже когда почвенные условия и вегетационные периоды не идеальны.

Посадка рядками в траншею – традиционный способ. Вам надо вырыть узкую траншею глубиной 12 см. Семенные клубни располагайте на расстоянии 30 см друг от друга для ранних сортов и 37 см для более позднеспелых сортов. Расстояние между рядками составляет 60 см для самых ранних сортов и 75 см для средне- и позднеспелых. При меньшем расстоянии между клубнями вы получите мелкую картошку.

Заделывайте семенной материал в землю срезанной стороной вниз и добавьте немного английской соли (соль Эпсома), чтобы обеспечить прилив магния, который важен для картофеля на старте вегетации.

После того как вы закрыли траншею до уровня почвы, посыпьте костной мукой, богатой фосфором. Фосфор будет стимулировать цветение и формирование корнеплодов.

Когда стебли достигнут в высоту 20 см, начинайте окучивать.

Некоторые предпочитают применять жидкие листовые удобрения Фолирус каждые две недели от появления листвы и до цветения. Затем норму расхода удобрения уменьшают вдвое, но продолжают подкормки по листу до сбора урожая, особенно, в условиях неблагоприятной погоды или когда растения картофеля сигнализируют о проблемах.

Например, если растения стали светло-зелеными или желтыми, а жилки листьев сохраняют зеленый цвет, у них, скорее всего, дефицит питательных веществ.

Наиболее распространенными проблемами при выращивании картофеля является нехватка магния и серы. Железо и марганец, оба микроэлемента, также важны для картофеля.

Первым шагом в устранении недостатков будет тестирование почвы. Как только определен дефицит конкретного вещества, вы можете выбрать из линейки Фолирус соответствующее удобрение и применить его согласно инструкции.

Самый ранний урожай картофеля собирают примерно через 10 недель после посадки. Когда появляются цветы, это признак того, что маленькие клубни уже готовы отправиться на кухню. Выбирайте их пальцами прямо в грядке, но очень осторожно, чтобы не повредить корни растений и не уменьшить основной урожай.

Если вы хотите продлить вегетационный период, можно посадить второй урожай в июне.