За что могут оштрафовать дачника в 2022 году

Если раньше штрафы грозили дачникам только после жалоб соседей, то в этом году наблюдать за участками будут с помощью дронов. А значит стоит быть осторожнее, чтобы не было мучительно больно оплачивать штраф. "Рамблер" рассказывает, какие штрафы можно получить в этом году.

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Шашлыки

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Казалось бы, шашлык и дача созданы друг для друга. Но в любом деле важна осторожность, в том числе и при приготовлении мяса на огне. Мангал должен быть установлен на расстоянии не менее пяти метров от дома, а от остальных построек и сухостоя удален минимум на два метра. В зоне доступа должен быть телефон, чтобы немедленно вызвать пожарных, и огнетушитель. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф 2000-3000 рублей.

Костер

Если нужно сжечь прошлогоднюю листву, траву и другой мусор, делать это нужно в специальной металлической емкости, расположенной на достаточном удалении от построек и деревьев. Если в вашем регионе введен особый противопожарный режим, разводить огонь в любом случае запрещено. За это грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Мусор на участке

На участке нельзя собирать и хранить мусор. За участок, превратившийся в свалку, придется заплатить от одной до двух тысяч рублей.

Нецелевое использование

Участок можно использовать только в соответствии с его целевым назначением. Если на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, вы решите открыть шиномонтажную мастерскую, вас ждет штраф — не менее 10 тысяч рублей.

Сорняки

Штраф грозит, если участок на четверть зарос сорняками. Если же на относительно чистом участке вырос борщевик, штраф придется заплатить в любом случае. Размер штрафа зависит от региона и от целевого назначения земельного участка. Разброс довольно широкий — от 500 рублей до 50 тысяч рублей.

Скважина и колодец

Если на вашем участке будет скважина и колодец без соответствующего сертификата, будьте готовы заплатить штраф размером 3-5 тысяч рублей.

Туалет

Установленный с нарушением нормативов туалет может сать причиной штрафа. Размер — 3-5 тысяч рублей.

Сбитый дрон

Если дрон окажется государственным, то штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей.

Мойка машин

Считается, что вода, стекающая с автомобиля портит почву и отравляет окружающую среду. За это нарушение предусмотрен штраф 3-5 тысяч рублей.

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