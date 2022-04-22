Cадовод предостерег дачников от перекапывания участка лопатой

Установившая погода позволяет открыть дачный сезон в центральной России. Традиционно работа будет кипеть на дачных участках в майские праздники. Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в эфире телеканала «МИР 24» отметил, что начать необходимо с обрезки деревьев и кустарников и подготовки и удобрения для почвы.

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По словам эксперта, санитарная обрезка деревьев должна проводиться на протяжении всего года. Ведь в кроне не должно быть ни одной засохшей или испорченной веточки. Но на практике это не всегда возможно.

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«Большинство дачников, конечно, опаздывают с весенней обрезкой. Ведь они только в мае впервые в году приезжают на дачу. А там уже все распускается. Что делать? Приходится нарушать правила. Если вы все делаете без экстремизма, не обрезаете половину дерева, а только убираете секатором несколько веточек, то ничего страшного не будет»,

– успокаивает садовод.

В начале дачного сезона обязательно нужно подкормить деревья и кустарники. Предпочтительны минеральные удобрения, главная составляющая которых – азот. Это основной строительный материал, он нужен для того, чтобы распускались почки, росли листья и побеги. Тем дачникам, которые признают только органические удобрения, эксперт рекомендует использовать птичий помет. Вносить жидкие удобрения нужно в зону активных корней – по периферии кроны.

Важно правильно подготовить почву для посадок, и здесь тоже не все однозначно.

«Для многих обработка почвы – это что-то святое. Такое развлечение – взять в руки лопату и перекопать весь участок. Будьте осторожны с лопатой, не тратьте лишние силы. Копать можно и нужно в огороде – так мы боремся с сорняками. Но как только вы перекопаете на штык сад, то из-за повреждения корней пойдет поросль, а основные растения будут угнетаться, – заявил эксперт. – Есть такая операция, вреднее которой придумать нельзя. Это когда по весне окапывается земля вокруг дерева. Будьте гуманны к корням! Культивация – да, но это не перекопка, а рыхление. Грабли или мотыжка – это хороший культиватор».

При наведении порядка на участке не стоит сжигать мусор. Дым будет неприятен соседям, а огонь может вызвать опасность пожара.

Органический мусор рекомендуется складывать не в яму, как многие привыкли делать, а в кучу. Тогда он лучше вентилируется и быстрее превращается в качественный компост.

Начинать посадки эксперт советует с холодоустойчивых растений: моркови, свеклы, редиса, а также различных видов «зелени» и салата.

«Растения требуют постоянного ухода. В саду или в культурном огороде ничего само по себе расти не будет, кроме топинамбура и борщевика»,

– отметил Туманов.