Названы три идеальных для выращивания в РФ сорта клубники

Садовод, член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова назвала три сорта клубники, которые идеально подойдут для выращивания в условиях российского климата. Ее слова передает онлайн-издание «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, клубника — растение теплолюбивое и солнцелюбивое, потому не все сорта хорошо приживутся и дадут хороший урожай на российских дачах. Жашкова сказала, что отлично адаптирован под условия наших широт старонемецкий сорт «Мице Шиндлер». Он отличается прекрасными вкусовыми характеристиками и морозоустойчивый, так что легко перенесет перепады температур и российскую зиму.