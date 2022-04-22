Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
3 часа назад

Названы три идеальных для выращивания в российском климате сорта клубники

Lenta.ru

Садовод, член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова назвала три сорта клубники, которые идеально подойдут для выращивания в условиях российского климата. Ее слова передает онлайн-издание «Вечерняя Москва».

Названы три идеальных для выращивания в РФ сорта клубники
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам специалиста, клубника — растение теплолюбивое и солнцелюбивое, потому не все сорта хорошо приживутся и дадут хороший урожай на российских дачах. Жашкова сказала, что отлично адаптирован под условия наших широт старонемецкий сорт «Мице Шиндлер». Он отличается прекрасными вкусовыми характеристиками и морозоустойчивый, так что легко перенесет перепады температур и российскую зиму.

Также садовод рекомендовала присмотреться к клубнике «Фестивальная», которую вывели отечественные селекционеры. Это гибрид земляники и клубники, потому неприхотлив, быстро растет, а его ягоды обладают необычным вкусом. И последний сорт, который хорошо себя чувствует на грядках российских дачников — клубника «Ананас». Ее продолговатые ягоды очень сладкие и чем-то напоминают вкус тропических фруктов.

Дом и сад,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители