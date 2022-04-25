В соцсетях рассказали, как быстро прочистить засор в раковине

В TikTok рассказали о лайфхаке, который поможет в считанные минуты избавиться от засора в раковине в домашних условиях. Подробнее об этом написал The Sun.

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В социальных сетях нашли быстрый и эффективный способ быстро прочистить засор в раковине. "Поможет дешевое средство для удаления волос", — заявил эксперт по уборке.