В соцсетях рассказали, как быстро прочистить засор в раковине

В TikTok рассказали о лайфхаке, который поможет в считанные минуты избавиться от засора в раковине в домашних условиях. Подробнее об этом написал The Sun.
В социальных сетях нашли быстрый и эффективный способ быстро прочистить засор в раковине. "Поможет дешевое средство для удаления волос", — заявил эксперт по уборке.
Отмечается, что достаточно оставить средство на одну ночь, а затем тщательно смыть остатки горячей водой. Блогер поделился еще одним методом очистки раковин. Для этого понадобится смесь из соды, белого уксуса и небольшого количества кипяченой воды. Необходимо оставить смесь на 20-30 минут, после чего медленно влить в сток заранее приготовленный кипяток.