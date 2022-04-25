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3 часа назад

В соцсетях рассказали, как быстро прочистить засор в раковине

Газета.Ru

В TikTok рассказали о лайфхаке, который поможет в считанные минуты избавиться от засора в раковине в домашних условиях. Подробнее об этом написал The Sun.

В соцсетях рассказали, как быстро прочистить засор в раковине
Фото: DepositphotosDepositphotos

В социальных сетях нашли быстрый и эффективный способ быстро прочистить засор в раковине. "Поможет дешевое средство для удаления волос", — заявил эксперт по уборке.

Отмечается, что достаточно оставить средство на одну ночь, а затем тщательно смыть остатки горячей водой. Блогер поделился еще одним методом очистки раковин. Для этого понадобится смесь из соды, белого уксуса и небольшого количества кипяченой воды. Необходимо оставить смесь на 20-30 минут, после чего медленно влить в сток заранее приготовленный кипяток.

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