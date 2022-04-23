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1 час назад

Садоводы рассказали, какие работы нужно проводить на участке в конце апреля

Daily Storm

Опытные садоводы и огородники знают, что нельзя попусту тратить свое время весной, потому что день кормит год. К тому же работы на огороде полно. Сейчас надо размножить кустарники.

Какие работы нужно проводить на участке в конце апреля
Фото: pxhere.compxhere.com

Чтобы получить новые кустики смородины, нужно срезать черенки и поместить их в воду. Как только появятся корешки, черенки высаживают в емкость с землей. Когда земля на участке достаточно прогреется, высадить будущий кустарник в открытый грунт. Также сейчас самое время делать парники для рассады и ранних овощей.

В апреле-мае также нужно обработать растворами деревья и ягодные кустарники, ведь иначе на них могут остаться зимующие вредители. Опавшие листья надо успеть убрать до момента, когда начнут набухать почки.

Свежие фрукты и овощи всегда можно найти на «Московских ярмарках». Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.

Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях ВКонтакте» и «Одноклассники».

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