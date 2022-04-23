Мытье окон и пересадка растений — все о весенней уборке квартиры

Каждый год в Москве проходит месячник весеннего благоустройства. В течение апреля коммунальные службы приводят город в порядок после зимы, специалисты убирают, чистят, красят и ремонтируют объекты городского хозяйства.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Весна для многих москвичей — традиционное время для генеральной уборки. Жители наводят порядок в своих квартирах, моют и разбирают вещи, пересаживают цветы и так далее. Эксперты компаний, подведомственных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы, рассказали, как безопасно и эффективно провести уборку.

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Моем электрические приборы

Во время уборки очень важно соблюдать правила электробезопасности. В первую очередь надо помнить, что вода и электрические приборы несовместимы.

«Перед тем как мыть холодильник, люстру, светильник или другие электробытовые и осветительные приборы, убедитесь в том, что они отключены от электропитания. Не включайте электроприборы в сеть мокрыми руками и не ставьте их рядом с источниками воды. Вынимайте вилку из розетки, держа ее за корпус, ни в коем случае не за шнур», — рассказал диспетчер АО «ОЭК» Иван Дудка.

Он добавил, что если тянуть за шнур и резко дергать устройство, то это может привести не только к обрыву и перелому проводов, расшатыванию конструкции, но и к нарушению целостности проводки в подрозетнике.

Готовим окна к весне

Зимой окна мыть не позволяют морозы. Но как только становится теплее, приходит время избавляться от пыли и грязи, которая на них скопилась за зиму. «Важно подобрать правильный уход, запастись подходящими моющими средствами для очистки оконных рам и стекол. Агрессивные средства могут оставлять на стеклопакете микроцарапины и негативно влиять на рамы. Вместо обычной тряпки следует использовать микрофибру. Начинать лучше с мытья рам, а затем уже приступать к стеклам», — рассказал ведущий инженер филиала № 8 ГБУ «ЭВАЖД» Егор Дружинин.

Чтобы не размазывать грязь и не оставлять разводы, окна следует мыть сверху вниз. Рационально начинать протирать их снаружи, а затем приступать к очищению стекла изнутри. Важно не забывать использовать перчатки при работе с моющими средствами и чаще менять воду.

Чистим газовую плиту

Конечно, мыть газовую плиту нужно не только во время генеральной уборки. Эксперты советуют на постоянной основе следить за чистотой и убирать крошки и жир, чтобы они не скапливались на варочной панели.

Приступать к мытью плиты нужно не раньше чем через час после готовки, чтобы дать ей остыть. Нельзя допускать попадания воды и моющего средства внутрь газовой плиты и дверцы духовки. Для мойки необходимо использовать влажную, предварительно отжатую губку, не рекомендуется пользоваться абразивными чистящими средствами. Рассекатели с конфорок можно снять, протереть и высушить, а вот их посадочное место протирается только сухой тряпкой. «Чистота — одна из составляющих надежности эксплуатации оборудования. Во время мытья газовой плиты главное — не переусердствовать. Мыть газовый шланг-подводку, двигать плиту без присмотра специалистов чревато как минимум риском нарушения герметичности соединений. Соблюдайте рекомендации, а в случае необходимости обращайтесь к профессионалам», — уточняет заместитель начальника управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО «Мосгаз» Сергей Викулин.

Согласно паспорту газовой плиты, утварь на конфорках должна быть соответствующей, во многом для этого и конфорки сделаны разного размера. Рекомендуемый объем сковородок и кастрюль часто можно найти в паспорте, хотя это вполне по силам определить и на глаз. Готовить в большой кастрюле на трех конфорках точно не стоит.

Ухаживаем за цветами

Домашние цветы также нуждаются в особом уходе, так как весной они активно растут. В этом состоянии растениям требуется обновление почвы: пересадка с полной ее заменой или замена верхнего слоя. С новым грунтом растению поступают питательные вещества, которые крайне необходимы в этот период. Если вовремя не пересадить растение, оно может заболеть и погибнуть.

«При пересадке внимательно подбирайте размер горшка, учитывая размер корневой системы и необходимый состав почвы. Для разных растений грунт имеет отличительные свойства, а потому пренебрегать этим нельзя. Подкормку начинают сразу, как только растение дало активную вегетацию, и через полторы — две недели после замены почвы, чтобы дать цветку прижиться в новой среде», — рассказала Анна Корчагина, агроном ГБУ «Озеленение».

Обрезать весной нужно не только кустарники и деревья в саду, но и домашние растения. Они тоже нуждаются в обновлении. Необходимо удалить засохшие веточки, листочки, очистить поверхность грунта в горшке, подрезать неправильно растущие веточки. Но подрезку проводят только для растений, которые в этом нуждаются.

Убираем и разделяем

Генеральная уборка квартиры, помимо всего прочего, зачастую предполагает избавление от хлама. Это отличный повод воспользоваться правилами раздельного сбора и отсортировать полезное вторсырье, которое отправится на переработку. Главный принцип, который следует помнить: в синий контейнер нужно выбрасывать чистые и сухие отходы, в серый — загрязненные отходы и органику.

«Например, старые пластиковые контейнеры и стеклянные банки, которые не используются и занимают место на кухне, можно смело отправлять в синий бак. Туда же можно выбросить ненужную макулатуру — старые газеты и журналы, товарные чеки, напечатанные на бумаге, ненужные инструкции, документы, которые вам уже не пригодятся, и так далее. Не подлежат переработке обычные кассовые чеки, также как фотографии, ламинированная бумага и фантики от конфет. Такие отходы предназначаются для серого контейнера», — рассказала Неля Ященко, начальник управления по переработке отходов и реализации вторичных материальных ресурсов ГУП «Экотехпром».

Она добавила, что в синий бак также можно выбросить старые картонные коробки, бумажные пакеты, кастрюли и сковородки, гвозди и шурупы, гайки и болты, а также жестяные банки.