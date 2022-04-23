Хлороз: лечение и профилактика, меры борьбы

Хлороз — распространенное заболевание садовых культур. Ему подвержены огурцы, помидоры, малина, смородина и некоторые декоративные цветы. Хлороз возникает при несоблюдении условий ухода, а также по ряду сопутствующих причин. От них напрямую зависит система лечения. В этой статье мы поговорим о причинах появления хлороза у растений, а также о методах его лечения.

Фото: Fertilizer Daily Fertilizer Daily

Что это такое

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Хлороз растений возникает при замедлении процессов фотосинтеза и снижении количества активного пигмента хлорофилла. Поэтому начинают желтеть листья или все растение целиком, культуры ослабевают и начинают умирать.

Инфицирование культуры вирусами, грибками или патогенными бактериями. В роли переносчиков выступают насекомые-вредители.

Неблагоприятные почвенные условия: дефицит магния, серы, железа, азота и цинка, а также кислая среда могут вызывать проблемы поглощения питательных элементов корневой системой. Плохая воздухо- и влагопроводимость грунта вызывает застои жидкости и увядание растений.

Также хлороз развивается при травмах корневой системы.

В редких случаях хлороз передается по наследству или развивается как мутация. Хлороз растений может развиваться по следующим причинам:

Особенности хлороза

Нужно знать, как выглядят основные симптомы хлороза, изучить их по фото заранее, чтобы быстро и безошибочно определить начало болезни.

На ранних стадиях у растений желтеют листья, при этом их прожилки сохраняют зеленый цвет.

Новые листья растут медленнее и значительно меньше по размеру.

Края листвы начинают скручиваться, цветки облетают.

На поздних стадиях развивается усыхание верхушки растений и боковых побегах, а также постепенное отмирание корневой системы.

Лечение хлороза

Лечение хлороза возможно, если его возникновение связано с дефицитом питательных элементов в почве. Инфекционный хлороз неизлечим, пораженные растения удаляют и сжигают.

Меры борьбы с хлорозом

Хлороз растений лечат внесением корневых подкормок, содержащих недостающие питательные элементы в почве. От хлороза листьев также помогает лечение опрыскиванием по листу растворов микро-удобрений. Также высокую эффективность показывает введение их под кору или в стебли овощных и плодовых культур.

Профилактика

Для профилактики хлороза используют минеральные и органические регулярные подкормки растений. Лучше всего подходят комплексные удобрения, содержащие все необходимые питательные вещества. Также почву необходимо обеззараживать перед началом посевных работ и после сбора урожая с помощью фунгицидов.

Своевременное обнаружение и борьба с вредителями защищает растения от инфицирования вирусными разновидностями заболевания.

Хлороз растений

Перечислим методы борьбы с хлорозом растений у самых распространенных овощных, плодовых и декоративных культур на огородах и дачах в России.

Хлороз томатов

Хлороз у томатов чаще всего развивается при нехватке азота, фосфора или калия. Реже — при магниевом дефиците. Точную причину возникновения можно определить по внешнему виду растения. Лечение хлороза проводится внесением минеральных удобрений под корень и по листу. Пораженные вирусным хлорозом растения нужно выкорчевать и продезинфицировать почву раствором перманганата калия.

Хлороз огурцов

Хлороз у огурцов чаще всего возникает при дефиците железа в грунте. Легче всего предотвратить заболевание внесением в почву до высадки рассады большого количества перегноя на глубину 5-7 см. Этот метод показывает большую эффективность, чем внесение минеральных удобрений.

Хлороз винограда

Симптомы хлороза листьев на винограде появляются в виде пятен желтого и кремового цвета между жилками. Особенно заметны они весной и в начале лета. Лечат хлороз винограда обработками медного купороса. Однако лечение далеко не всегда приносит результат. Поэтому рекомендуется выбирать устойчивые к заболеванию европейские сорта: Мускатель, Каберне, Сен-Лоран, Эльбинг, Пино-Менье, Троллингер.

В целях профилактики рядом с виноградником сеют клевер, люцерну или злаки.

Хлороз малины

Против неинфекционного хлороза малины вносят в почву перегной, компост, а также поливают кусты раствором птичьего помета. Важно следить за режимом полива и не допускать попадания холодной воды на корни растения. Калийные моно-удобрения используйте с осторожностью.

Хлороз клубники

Против хлороза клубники помогает двукратная обработка грядок хелатином или феровитом. Также помогает бороться листовая подкормка раствором железного купороса.

Хлороз яблони

При хлорозе яблони, достаточно редко встречающимся в вирусной форме, проводят лечение с помощью обработки феровитов, брексилом или агреколом. Приствольный круг поливают раствором железного купороса. В запущенных случаях помогут инъекции под кору сернокислым железом.

Хлороз персика

Хлороз очень опасен для персика. Деревья теряют устойчивость к холодам, кора трескается, роста новых побегов не происходит. Раны на коре зачищают и обеззараживают марганцовкой, после на них наносят садовый вар или глину.

Хлороз на цветах

Хлороз на декоративных цветах хорошо поддается лечению весной и в начале лета.

Хлороз гортензий

При появлении первых признаков хлороза на гортензии необходимо провести обработку по листу хелатом железа, агреколом, брексилом или феровитом. В запущенных случаях излечить растение можно внесением подкормок под корень.

Хлороз петуний

При появлении симптомов хлороза на петуниях при поливе добавляют лимонную кислоту. Если эта мера оказалась неэффективной, и болезнь не отступает, рекомендуется начать добавлять 0,5 ч.л. железного купороса на взрослое растение.

Важно поливать не растение, а грунт около него, чтобы не вызвать ожога корневой системы и листьев. Цветы быстрее выздоровеют, если на время лечения хлороза обрезать все новые бутоны.

Хлороз роз

Лечение хлороза на розах эффективно только ранней весной, до начала вегетации. Под кусты вносят большое количества коровяка или перегноя. Моно-удобрения можно использовать только при наличии доказанного дефицита определенного вещества.

Пораженные цветы перестают подкармливать азотом, чтобы не спровоцировать их рост и не ослабить их еще больше. Комплексные подкормки проводят только в сухую пасмурную погоду. Больные розы ни в коем случае нельзя обрезать. Омолаживающие мероприятия — это сильный стресс для растений, особенно ослабленных болезнью.

Препараты от хлороза

Хелат железа;

Хелатин;

Феровит;

Брексил;

Железный купорос. Приведенные ниже препараты от хлороза растений имеют хорошие отзывы садоводов.

Народные средства борьбы с хлорозом