Топ–10 овощей, которые очень просто вырастить

Роль дачи в нашей жизни переоценить сложно. В СССР выращенный там урожай был серьезным подспорьем. Потом долгие годы большинство из нас рассматривали дачу лишь как место отдыха. Но сейчас, когда цены на продукты неумолимо ползут вверх, шесть соток вновь могут облегчить нам жизнь.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Всего за месяц борщевой набор (картошка, свекла, капуста, морковь, лук) подорожал как минимум наполовину и обходится теперь в среднем в 550 рублей. Для сравнения: в первом квартале прошлого года за него нужно было выложить 233 рубля. Комментируя неприглядность нынешних ценников, кое-кто из чиновников обвинил во всем самих же потребителей: мол, всему виной ажиотажный спрос — не надо было в марте сметать с полок продукты.

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Аргумент как минимум странный. Инвестиции бабушек в сахар еще можно понять — к сезону варенья он вряд ли подешевеет, но вот чтобы те же бабушки инвестировали в морковку и лук — это как-то странно. Да и прямая связь ажиотажа с лихорадочным переклеиванием этикеток, которое демонстрировала нам в марте торговля, по-хорошему, должна вызывать негодование как минимум тех же чиновников, а как максимум — всяких контрольных ведомств. Потому иначе как спекуляцией это назвать нельзя. К тому же всеобщая закупочная лихорадка спала, а ценники, показав лишь намек на падение, к прежним показателям явно не стремятся.

Другое объяснение — появление на рынке импортной огородины, которая традиционно ближе к весне замещает собой съеденную отечественную, — больше похоже на правду. Но от правды этой, увы, легче только худеющему кошельку. И это плохая новость. Хорошая состоит в том, что стремительным домкратом летит на нас дачный сезон, а это значит, что поддержать семейный бюджет по силам будет аж 60 миллионам россиян — именно столько в стране дачников.

Если верить Федеральному закону о потребительской корзине № 227-ФЗ, в желудок среднестатистического россиянина трудоспособного возраста за год должно попасть 100,4 кг картошки, 114,6 кг овощей и бахчевых, а также 60 кг фруктов. С картошкой, по-моему, перебор: при таком раскладе давиться ею придется каждый день. Но я лично знаю дачницу, которая обеспечила себя федеральной нормой исключительно со своих шести соток. Не центнером, конечно, — двумя 40-килограммовыми мешками, ну так пенсионерам ФЗ столько съедать и рекомендует.

— Все получилось спонтанно, — рассказывает Виктория Сергеевна, учительница истории на пенсии. — Года два назад совершенно случайно купила в обычном сетевом магазине на удивление вкусный картофель. Белый, рассыпчатый, крахмалистый, душистый — ну просто как из детства. Давно такого не ела. Что за сорт, не знаю, потом, сколько ни ходила в этот магазин, такого больше и не видела. Может, разовый завоз какой был.

А в мае полезла мыть короб, в котором я картофель храню, и обнаружила в дальнем углу проросший клубень той самой безымянной картошки. Там уже мало того что ростки приличные появились, так еще и корешки у их основания. Ну и решила я ее посадить. Разрезала на несколько частей, воткнула в грядку рядом с горохом (там место еще оставалось) и забыла. Потом, когда ботва появилась, даже не сразу и вспомнила, что это у меня тут. Дальше я ее вниманием тоже не баловала — включала периодически «дождик» на участке да замульчировала пару раз скошенной травой. В общей сложности выросло у меня четыре куста, каждый из которых к сентябрю дал, на удивление, около трех килограммов отборной вкуснющей картошки!

На следующий год Виктория Сергеевна подошла к делу уже капитально — и места под картоху отвела побольше, и компоста для нее не пожалела. И собрала те самые два федеральных мешка. Которые и ели потом всем семейством чуть ли не всю зиму, храня на застекленной лоджии.

На эту весну у бывшей учительницы планов громадье: полгода назад внук родился. Она и до всей этой катавасии с ценами планировала огородом вплотную заняться (ребенку нужны витамины проверенные, а не бог знает чем удобренные и опрысканные), а уж теперь и подавно полна решимости. Благо дочь с внуком уже на дачу перебрались, да и зять вечерами и по выходным в помощь.

— Теплицу не стала покупать — уж больно громоздко на наших шести сотках выглядит, — рассказывает пенсионерка. — Но в прошлом году 22 килограмма помидоров (не считая черри) под укрывным материалом у меня выросли. А это и сок, и аджика, и лечо, и томатная паста, и салаты баночные. Несколько старых бочек и компостная куча уйдут под тыквы с кабачками. Морковку посею, репку, лук на перо и на луковицы, горошек сладкий. Клумбу с однолетниками решила в этом году не засаживать — не до цветов как-то. Тоже найду применение. Маловат, конечно, участочек, все грядками не исполосуешь.

Но я в прошлом году эксперимент с мешками проводила — очень результаты порадовали. У меня в них и капуста росла, и помидорки черри, и сельдерей. Это такой метод, который придумали для жителей засушливых африканских районов. Им там выдавали джутовые мешки, которые набивали нормальной землей и сажа ли всякие огородные культуры. У нас джут золотым вый дет, поэтому кто-то использует большие мешки из-под сахара, кто-то — обычные большие пакеты для строительного мусора, перфорируя для проветривания, кто-то — сумки из нетканого материала. Я зимой 2021-го из черного укрывного материала сшила несколько мешков на пробу (прямоугольник, круглое дно и две ручки, чтоб перетаскивать удобно было), отлично себя показали. 9-литровые бутылки из-под воды, в которых у меня черри росли в прошлом году, — это тоже, по сути, мешок. Верх срезать, низ продырявить, поддон поставить — и все.

Подруга так на балконе их выращивает. А у меня на открытой веранде стояли, о балясины опирались. Я бутылки шнуром оплела, так еще и красиво получилось, а уж когда помидорки пошли — красные да и желтые — вообще загляденье! На капусту, конечно, побольше тара понадобилась, литров на 30–40, зато капуста красивая — под листьями этими и мешка не видно было. Расставила по участку — выглядели как клумбы с чем-то экзотичным.

По словам Виктории Сергеевны, удобство мешков еще и в мобильности. Не понравилось, скажем, какому-то растению место, можно запросто его перенести со всем содержимым в другое. Пошли затяжные дожди — самые нежные растения можно под навес занести. Правда, для культур с длинным корнем дно мешка обычно делают открытым, чтобы, пройдя толщу мешочной земли, он проник дальше в почву. Такой, конечно, уже не потаскаешь.

Зато всяким червячкам и полезным букашкам вход свободен. А если захотелось земли подсыпать (для отросшего томатного стебля, например), тоже не вопрос — мешок можно сделать с запасом, подвернув верхний край. Да и земляную смесь можно в каждый свою намешать, подходящую для определенной культуры, чего, разумеется, на общей грядке не сделаешь. Плюс метода еще и в том, что без особых физических усилий мы получаем, по сути, теплую грядку, к которой можно подойти со всех сторон. А вот минеральные удобрения Виктория Сергеевна не жалует, обходится исключительно органикой:

— Мульчирую скошенной травой все и всегда. Ее же вместе с нарезанными после обрезки ветками, прошлогодней листвой и прочей органикой закладываю вниз мешка. Перепревая, эта смесь дает растению все необходимое плюс дополнительное тепло, из-за чего ему не страшны никакие перепады температуры. Кстати, черный цвет тары тоже этому способствует. Но прошлым летом жара стояла, так я мешки изофлексом оборачивала, у него фольгированный слой, он солнце отражал неплохо. Иногда в качестве фосфорной подкормки могу подсыпать рыбной муки, для калийной — костной. Да там и других нужных элементов полно. Так называемое зеленое удобрение (настоянная на траве вода) полезно, конечно, но запашок у него… Я, если честно, и от навоза уже отказалась, когда прочитала, что, оказывается, антибиотики, которыми пичкают животных на фермах, и гербициды, которыми опрыскивают поля, где они пасутся, находили потом в плодах.

Что ж, антикризисный план бывшей учительницы выглядит вполне реалистичным, а главное, не сильно затратным. Его, если вдуматься, под силу реализовать любому «чайнику». Даже чайнику выходного дня — системы капельного полива сейчас можно купить на любой вкус и кошелек.

Главное, не кидаться сразу растить арбузы да фейхоа. Списком самой неприхотливой огородины для начала вполне можно обойтись.

КСТАТИ

Слово «дача» в древнерусском языке означало дарованную князем землю, площадь которой исчислялась сотнями и тысячами гектаров.

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