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55 минут назад

Москвичам рассказали о способах защиты питомца от клещей

РИАМО

Ветеринарный врач Светлана Ивайкина рассказала, что при защите питомцев не стоит забывать о противоклещевых средствах и регулярных осмотрах. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Москвичам рассказали о способах защиты питомца от клещей
Фото: РИАМОРИАМО

Ивайкина отметила, что после каждой прогулки необходимо осмотреть питомца и убедиться, что в шерсти и на коже нет клещей. Это особенно важно, если хозяин был с животным в парке.

«Чаще всего клещи закрепляются на основании ушей, в ушных раковинах, на шее и груди. При осмотре уделите внимание хвосту и области вокруг него, также проверьте внутреннюю поверхность задних лап. Если у вас пушистый питомец, то исследуйте область вокруг глаз. Для этого очень аккуратно проведите пальцем вокруг глаз любимца. При этом любые новые бугорки и небольшие шишки должны вызвать у вас подозрение», — объяснила ветврач.

Она добавила, что в ветаптеках можно выбрать любой подходящий противоклещевой препарат: таблетки, шампуни, капли или спреи, но применять их нужно строго по инструкции.

По ее словам, клещи могут переносить опасное для животных заболевание крови — пироплазмоз (бабезиоз). Чаще всего им болеют собаки, но заразиться могут и кошки. Наблюдать за животным крайне важно, если на его коже недавно нашли клеща, то при первых признаках нарушения здоровья следует обратиться к специалистам.

Дом и сад,
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