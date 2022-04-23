Москвичам рассказали о способах защиты питомца от клещей

Ветеринарный врач Светлана Ивайкина рассказала, что при защите питомцев не стоит забывать о противоклещевых средствах и регулярных осмотрах. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Ивайкина отметила, что после каждой прогулки необходимо осмотреть питомца и убедиться, что в шерсти и на коже нет клещей. Это особенно важно, если хозяин был с животным в парке.

«Чаще всего клещи закрепляются на основании ушей, в ушных раковинах, на шее и груди. При осмотре уделите внимание хвосту и области вокруг него, также проверьте внутреннюю поверхность задних лап. Если у вас пушистый питомец, то исследуйте область вокруг глаз. Для этого очень аккуратно проведите пальцем вокруг глаз любимца. При этом любые новые бугорки и небольшие шишки должны вызвать у вас подозрение», — объяснила ветврач.

Она добавила, что в ветаптеках можно выбрать любой подходящий противоклещевой препарат: таблетки, шампуни, капли или спреи, но применять их нужно строго по инструкции.