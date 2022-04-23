Как быстро и эффективно провести уборку квартиры весной

Эксперты компаний, подведомственных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы, рассказали, как безопасно и эффективно провести весеннюю уборку квартиры. Советы опубликованы "Вечерней Москвой".

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— Перед тем как мыть холодильник, люстру, светильник или другие электробытовые и осветительные приборы, убедитесь в том, что они отключены от электропитания. Не включайте электроприборы в сеть мокрыми руками и не ставьте их рядом с источниками воды, — рассказал диспетчер АО «ОЭК» Иван Дудка.

Он добавил, что вынимать вилку из розетки можно лишь держа ее за корпус, а не за шнур. Это может привести не только к обрыву и перелому проводов, но и к нарушению целостности проводки в подрозетнике.

Ведущий инженер филиала № 8 ГБУ «ЭВАЖД» Егор Дружинин добавил, что при мытье окон необходимо подобрать правильный уход. Агрессивные средства могут оставлять на стекле микроцарапины и негативно влиять на рамы, а обычную тряпку следует заменить микрофиброй.

Приступать к мытью плиты нужно через час после готовки, чтобы дать ей остыть. Вода и моющее средство не должны попадать внутрь газовой плиты и дверцы духовки.

Для мойки необходимо использовать влажную, предварительно отжатую губку. Рассекатели с конфорок можно снять, протереть и высушить, а вот их посадочное место протирается только сухой тряпкой.

Нуждаются в уходе и домашние цветы. Весной они активно растут и в этом состоянии им нужно обновление почвы.

С новым грунтом растению поступают питательные вещества, которые крайне необходимы в этот период. Если вовремя не пересадить растение, оно может заболеть и погибнуть.