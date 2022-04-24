Чтобы начать сезон раньше: 2 доступных способа прогреть землю в теплице

Каждую весну мы мечтаем скорее посадить выращенную рассаду в теплицы. Останавливает здравый смысл или печальный опыт, ведь в холодной земле рассада погибает, и каким бы теплым ни был воздух в теплице, корням растений нужна еще и теплая, прогретая земля в грядках. В этом сезоне решила помочь грядкам поскорее прогреться.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Видео дня

Способ первый

Как только растаял снег в начале апреля и можно было попасть в теплицу, убрала всевозможные сорняки. Земля под осень была перекопана. Спустя еще несколько солнечных дней верхний слой грядок немного прогрелся. В шахматном порядке выкопала на штык лопаты углубления, это заняло пару дней.

И снова дня два грядки грелись под солнечными лучами — погода баловала дачников.

Потом обнаружила сорняки, которые скромно пытались расти… Пришлось их удалить, а грядку накрыть черным укрывным материалом.

Долго решала, чем же накрывать: черным нетканым материалом, черной клеенкой, прозрачной клеенкой или белым нетканым полотном… Победил черный нетканый.

Логика была такой:

под прозрачной клеенкой очень жарко и, как правило, сорняки выживают, растут, земля-то влажная, а еще и теплой будет;под черной клеенкой конденсат мог дать обратный эффект и появилась бы плесень и грибы неполезные, мох. А еще черной клеенки у меня не оказалось в достаточном количестве, а цены кусаются;под белым агроспаном (лутрасилом, спанбондом, укрывным нетканым полотном) испугалась развести много сорняков.

Накрыла грядочку черным агроспаном. Через еще 2-3 дня придумала пролить всю грядку обычной теплой водой, которая успешно прогрелась в небольшой емкости (100 л, где-то полбочки) за это время (набивала снегом, потом еще добавляла) с «Фитоспорином». Разбавляла приготовленный раствор по инструкции, и потом 1 ч. ложка на лейку с 5 л воды.

Конечно укрытие сначала сняла, пролила, потом снова накрыла черным нетканым полотном, грядку укутала. Продолжаю 19 апреля.

Проверила — под агроспаном влажно, словно только пролила, а т.к. погода стояла дождливая, и ночью температура опускалась до 0°C, то я решила проветрить грядку и сняла укрывалку.

И потом еще добавила это — полные воды 5-литровые бутылки.

Все для того, чтобы солнышко нагрело 5-литровые емкости, а они отдавали тепло и прогревали посадочные ямки. А я смогла поскорее посадить рассаду! И еще посеяла горчицу в междурядье, чтобы сорняки меня не донимали, да и лишнюю влагу пусть забирает!

Способ второй

Давно я его не применяла, да сорняки, собранные с трех грядок, покоя мне на давали.

В центре грядки выкапывается узкая траншея, глубиной со штык лопаты. В нее помещаются частично перегнившие с прошлого сезона растительные остатки, перегной, свежие, подувядшие сорняки (без семян), трава, если есть.

Все проливается и частью вынутой земли обратно присыпается, довольно хорошим слоем. Слегка уплотняется ногами, будет небольшой бугорок по центру грядки, немного проливается из лейки, накрывается черной клеенкой и на 2-3 недели оставляется в покое.

Потом снимается черная клеенка, по бокам делаются углубления для посадки огурцов и будет хороший урожай!

Рассада же уже растет: