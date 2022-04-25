Эксперт раскрыл способы избавления от «залысин» на газоне

Эксперт по садоводству Дэвид Труби рассказал, как сохранить газон зеленым и ровным, и раскрыл способы избавления «залысин» на нем. Об этом сообщает издание Express.

Дэвид Труби отметил, что коричневые пятна на газоне появляются из-за вредителей, соломы или жаркой погоды. Однако главная, по его мнению, причина непривлекательного вида травы в саду — недостаток воды. Поэтому эксперт назвал регулярный полив и причесывание травы секретами красоты газона.

«Недостаток влаги приводит к нехватке питательных веществ, необходимых для роста газона, — сказал Труби. — Регулярно поливайте газон, чтобы обеспечить его необходимыми питательными веществами».

Эксперт порекомендовал поливать газон или рано утром, или поздно вечером, чтобы уменьшить испарение влаги.

Еще одним гарантом роста красивого газона, по его словам, является, стрижка.

«Не косите траву слишком коротко в жаркие месяцы, чтобы не подвергать траву дополнительной нагрузке. Оставляйте скошенную траву на газоне, чтобы она действовала как естественное удобрение и замедляла испарение воды с поверхности газона», — поделился лайфхаком Дэвид Труби.

Тем, кто хочет иметь идеальный газон в саду, также не стоит пренебрегать его причесыванием граблями. Это помогает убрать мох и другие органические вещества, препятствующие здоровому росту травы из-за удушения почвы.

Эксперт добавил, что наряду с удалением «удушающего» мха большое значение для сильных корней травы и предотвращения появления сухих пятен имеет подкормка удобрением.