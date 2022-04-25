Как правильно сажать плодовые деревья весной

С наступлением весны пора приступать к посадке саженцев в наших садах. В зимнее время садоводы уже определились, какие сорта нужны для посадки. Покупать саженцы надо тех сортов, которые разрешены для посадки в нашем регионе, в специализированных торговых точках или в питомниках.

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Давайте рассмотрим, на что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки.

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Прежде всего – на какой глубине на дачном участке залегают подземные воды. Для сильнорослых деревьев с длинными корнями глубина подземных вод на территории не должна превышать 3 метров; полукарликовые сорта сажают в грунт, подземные воды которого поднимаются не выше 2,5 м; саженцам карликовых деревьев, с поверхностной корневой системой, необходим участок с грунтовыми водами, расположенными на уровне не выше 1,5 метра.

Также нужно определиться, какая почва на участке. Яблони хорошо развиваются на дерново-подзолистых, лесных серых и черноземных почвах легкого состава с нейтральной реакцией. Груши обожают влажные слабооподзоленные почвы, супеси и суглинки, вишни – средние и легкие суглинки. Посадку саженцев производят на южной (реже – на юго-западной) стороне участка в месте, защищенном от ветров.

Если в саду будут расти разные деревья высотой в 5 м, 4 м и 3 м, то высаживать их нужно друг от друга на расстоянии 6–9 м. Если посадить саженцы гуще, то они от этого не погибнут, но, развиваясь, будут расти не вширь, а вверх, сплетаясь ветвями, мешая, перетираясь и затеняя друг друга. Лучшим вариантом для посадки станет дерево, которому два года.

В какой срок нужно высаживать саженцы? Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона – с середины апреля до середины ноября. Весенняя посадка начинается с момента таяния последнего снега и заканчивается за десять дней до распускания почек.

Ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы должен быть 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр ямы 90 см, глубина 40 см. Для вишни, сливы, облепихи, черноплодной рябины, ирги готовят ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см.

При выкопке ямы верхний слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. На дно ямы добавляют органические удобрения (навоз, перегной) и минеральные (азофоска, суперфосфат и др.), затем насыпают плодородный слой почвы. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Также важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3–6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы. При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10–15 см и независимо от погоды обильно поливают (два-три ведра воды на каждое деревце).

После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка. После посадки (через 7–10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дают эпин и циркон.