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1 час назад

Секреты богатого урожая: как правильно посеять рассаду капусты

Мир24

Сеянцы капусты не получится вырастить в домашних условиях слишком – им будет слишком жарко. Для рассады этой культуры идеально подойдет теплица, рассказала aif.ru завлабораторией селекции и семеновод­ства капустных культур Федерального научного центра овощеводств­а, доктор сельскохозяйственных наук Людмила Бондарева.

Секреты богатого урожая: как правильно посеять рассаду капусты
Фото: Мир24Мир24

Она отметила, что к моменту посева семян капусты почва должна прогреться. В этом году, по мнению специалиста, такое время настанет не раньше последних дней апреля.

«Найдите маленький уголок, освещенный солнцем, на южной стороне теплицы. Составьте легкую почвосмесь, чтобы росткам было просто пробиться. Затем пролейте почву слабым раствором перманганата калия и сейте семена рядком или строчкой»,

– порекомендовала Бондарева.

Если есть уверенность в хорошей всхожести семян, то их можно сеять на расстоянии 3-5 сантиметров друг от друга. При подозрении на низкую всхожесть – более часто. Погружать семена в грунт нужно на небольшую глубину – до 1,5 сантиметра. Далее почву нужно слегка уплотнить ладонь­ю, чтобы семена не оказались в «воздушной подушке». Затем землю следует прикрыть пленкой до момента появления всходов.

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