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1 час назад

Эксперт назвала экологичные методы борьбы с вредителями в саду

Lenta.ru

Садовод с многолетним опытом Клаудиа Джексон назвала экологичные методы борьбы с различными вредителями в саду. Она призвала отказаться от использования химикатов и прибегнуть к правильной посадке растений рядом друг с другом в саду, что поможет защитить их от червей, жуков, тли и других насекомых, говорится в материале издания The Sun.

Эксперт назвала экологичные методы борьбы с вредителями в саду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт назвала базилик главным «отпугивателем» насекомых, пожирающих растения и плоды. Ссылаясь исследования, Джексон отметила, что химикаты не лучший способ борьбы с вредителями. «Многие химические средства приносят больше вреда, чем пользы», — отметила она, добавив, что они небезопасны и для человека.

Идеальный способ борьбы с садовыми вредителями, по ее мнению, — компаньонная посадка определенных растений рядом друг с другом.

«Возьмите базилик, это отличное средство для отпугивания помидорных червей, тли и жуков. Куст базилика защитит другие растения от паразитов», — уверяет Клаудия Джексон, добавляя, что базилик, к тому же, улучшает вкус растущих рядом помидоров.

Лук и чеснок, по ее мнению, — отличные средства от капустной моли и червей. Они защищают капусту, цветную капусту и брокколи от вредителей, заявила опытный садовод.

Дом и сад,
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