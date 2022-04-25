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2 часа назад

Москвичам дали советы по весенней уборке квартиры

Lenta.ru

Во время весенней уборки квартиры жильцы должны соблюдать правила электробезопасности и следить, чтобы вода не попала в электрические приборы. Советы по приведению жилья в порядок дали эксперты компаний Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.

Москвичам дали советы по весенней уборке квартиры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты предупредили, что во время уборки техники ее необходимо выключить от электропитания, держась за вилку, а не за шнур. После приборы нельзя подключать мокрыми руками и ставить рядом с водой. Что касается газовой плиты, то ее можно мыть спустя час после готовки. Технику необходимо протирать влажной, но отжатой тряпкой и не допускать, чтобы вода попала внутрь. Собственникам не рекомендовали без присмотра газовщиков мыть шланг-подводку и двигать плиту.

Приводя в порядок окна, жильцам посоветовали использовать микрофибру, мыть их сверху вниз, сначала мыть рамы, а потом стекла. Специалисты также порекомендовали использовать специальные моющие средства, надевать перчатки и часто менять воду. При подготовке квартиры к весне жильцы также разбирают и выбрасывают ненужные вещи. Их порекомендовали сортировать — синие контейнеры предусмотрены для чистых и сухих отходов, а серые — для загрязненных вещей и органики.

Ранее эксперт компании по производству окон Safestyle Адам Поусон назвал доступный способ сделать оконные стекла безупречно чистыми без разводов и пятен. Он порекомендовал использовать обычный дешевый разрыхлитель для выпечки и объяснил порядок действий.

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