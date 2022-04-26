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2 часа назад

Дачный эксперт объяснила, как защитить деревья от вредителей

Вечерняя Москваиещё 2

Защитить деревья от вредителей могут ловчие пояса, которые можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самому. Об этом в пятницу, 22 апреля, «Вечерней Москве» рассказала специалист по органическому земледелию, телеведущая дачных программ Марина Рыкалина.

Дачный эксперт объяснила, как защитить деревья от вредителей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, для самостоятельного изготовления ловчего пояса человеку потребуется малярная лента, которой нужно обмотать штамб и скелетные ветки, а на получившуюся конструкцию нанести клей от мышей.

— Насекомые, заползая, будут сталкиваться с препятствием и прилипать. Это должно спасти дерево от вредителей, которые выбираются из почвы. Сейчас почва прогревается, и вредители могут из земли подниматься на штамбы, — заявила Рыкалина в беседе в «ВМ».

Также эксперт рассказала, когда нужно белить деревья на даче. По ее мнению, пренебрежение побелкой может привести к неприятным последствиям.

До этого главный агроном страны Октябрина Ганичкина в разговоре с «ВМ» назвала идеальное время, когда нужно высаживать рассаду на даче. При посадке важно соблюдать последовательность, отметила специалист.

Дом и сад,Октябрина Ганичкина,
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