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2 часа назад

Работники прачечной объяснили, как вывести пятна с одежды при помощи соды

Газета.Ruиещё 1

Избавиться от пятен на одежде поможет обычная сода. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на специалистов из прачечной Laundryheap.

Работники прачечной объяснили, как вывести пятна с одежды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперты предупредили, что пятна от кофе, шоколада и соуса могут быть трудновыводимыми. Чем дольше они остаются на ткани, тем труднее их удалить. Перед тем как бросить одежду в стиральную машину, пятна нужно обработать пищевой содой, которая особенно помогает избавиться от следов кофе.

"Порошкообразная консистенция впитывает влагу, поглощая запах, оставляя на одежде пятно меньшего размера без запаха. В качестве альтернативы можно приготовить пасту из пищевой соды, смешав две части пищевой соды с одной частью воды",

— советуют эксперты.

Дом и сад,
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