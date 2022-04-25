Работники прачечной объяснили, как вывести пятна с одежды

Избавиться от пятен на одежде поможет обычная сода. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на специалистов из прачечной Laundryheap.
Эксперты предупредили, что пятна от кофе, шоколада и соуса могут быть трудновыводимыми. Чем дольше они остаются на ткани, тем труднее их удалить. Перед тем как бросить одежду в стиральную машину, пятна нужно обработать пищевой содой, которая особенно помогает избавиться от следов кофе.
"Порошкообразная консистенция впитывает влагу, поглощая запах, оставляя на одежде пятно меньшего размера без запаха. В качестве альтернативы можно приготовить пасту из пищевой соды, смешав две части пищевой соды с одной частью воды",
— советуют эксперты.