Агроном дала рекомендации по обрезке больных деревьев в саду

Агроном Марина Мелехова дала рекомендации по тому, когда и как правильно проводить санитарную обрезку больных деревьев в саду, чтобы у них было больше шансов на восстановление. Ее слова приводит онлайн-издание E1.RU.

Специалист пояснила, что санитарная обрезка сада необходима только в особо запущенных случаях, когда деревья в плохом состоянии: у них много старых, сухих и поломанных ветвей и больных побегов. Проводить эту процедуру надо в сухую погоду и только когда растения находятся в состоянии покоя, то есть с середины сентября и до заморозков или с конца января по апрель. При этом, по словам Мелеховой, удалять за один раз можно не более 25 процентов кроны, иначе дерево может не пережить столь радикальную обрезку.

Также агроном дала рекомендации, в каком порядке стоит проводить санитарную обрезку зараженных болезнями деревьев. Начинать «лечение» сада надо с молодых деревьев, затем можно переходить к среднезараженным плодоносящим растениям и заканчивать сильнозараженными. В особо запущенных случаях, когда дерево поражено патогеном полностью, Мелехова посоветовала прибегнуть к радикальным мерам и срубить его целиком, чтобы постараться спасти остальной сад.