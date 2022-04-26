Как защитить сад и огород от клещей

С приходом весны и до конца лета на садовых участках появляется огромное количество клещей. Насекомые прячутся в высокой траве или небольших кустарниках. Поэтому участок стоит обрабатывать минимум два раза в год. «ФедералПресс» публикует рекомендации о том, как избавиться от этих паразитов..

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как понять, есть ли клещи на участке

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Самым простым и эффективным способом считается использование белого «флага». Он из белого ворсистого полотна с использованием вафельной или фланелевой ткани, которую необходимо обработать человеческим или животным потом для приманки клещей. Ткань привязывается к концу и середине длинной палки, чтобы на вид конструкция была похожа на флаг. Процесс проверки подразумевает под собой прохождение участка несколько раз с прикладыванием «флага» так, чтобы он уверенно касался растительной поверхности. Такую проверку рекомендуется проводить в апреле и начале июля. Это время, когда клещи более активны. Кроме того, в конце сезона тоже стоит проверить участок на наличие клещей, это позволит сократить их количество при наступлении следующей весны.

Покосить газон

Такой метод решит сразу две задачи – уход за газоном и лишение клещей их коронного места обитания – высокой травы. Газон стоит косить регулярно. Кроме того, рекомендуется обустроить садовые дорожки.

Создать границы между дачей и лесом

Если ваш участок расположен рядом с лесом, то стоит лишить клещей удовольствия приползать к вам в гости. Сделать это можно при помощи широкой «границы» из щебня, опилок или песка, насыпанной между вашим домом и лесными насаждениями.

Растения-репелленты

Клещей привлекают далеко не все растения. Эти паразиты боятся запаха пижмы, полыни, пиретрума, лаванды, а также таких огородных культур, как базилик, розмарин и мята.

Обработка на участках

Можно обработать участок от клещей народными средствами. Клещи очень боятся чеснок. Можно сделать раствор из чеснока и обработать газон из пульверизатора. Спустя 1-2 недели при помощи белого «флага» проверить наличие клещей на газоне. При необходимости процедуру повторить. Кроме того, можно прибегнуть к обработке участка с помощью химии, но следует учитывать пагубное влияние этих средств на растения.