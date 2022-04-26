Разведение гусей — с чего начать

Разведение гусей набирает популярность у начинающих птицеводов, однако, это может стать как радостью, так и головной болью в зависимости от понимания специфики.

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Прежде всего, любое приусадебное предприятие должно соответствовать не только собственным пожеланиям, но и правилам общежития. Если ваши соседи – фанаты тишины и покоя, то крикливые, а порой и агрессивные гуси приведут к конфликтам. То же самое произойдет, если вы решите отнести подрезку крыльям к «варварским методам», и свободные гуси начнут совершать налеты на зелень и овощи близлежащих дачников. К счастью, существует и гусиная кооперация - когда несколько домохозяйств объединяются для выращивания птицы: кто-то становится головным производителем и владельцем поголовья, а другие предоставляют места для выгула или купания гусей в пруду на участке. Кстати, «прополочные гуси» - еще один вариант сотрудничества с органическими растениеводами.

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Покупка гусят

Для начинающих проще всего купить птенцов и выращивать их в брудере: в первую неделю прибывшим гусятам обеспечивают тепло в 38 градуса Цельсия, затем постепенно по паре градусов снижают температуру до 21 С, ориентируясь на поведение птенцов. Они тяжело дышат или пытаются убежать от обогревателя, когда слишком жарко, или сбиваются в кучу, когда слишком холодно.

К шести неделям у гусят будет достаточно перьев, чтобы самостоятельно поддерживать температуру тела и оставаться на улице без дневного укрытия.

При покупке на гусенка в брудере с нескользящей поверхностью отводят 15 кв.см, на двухнедельного гусенка должно приходиться не менее 30 кв.см.

Держите гусят сухими до тех пор, пока у них не вырастут все перья и они не смогут поддерживать температуру тела. Поместите поилку на проволочную сетку, а внизу подставьте поддон для сбора пролитой воды, чтобы они не могли в ней играть.

Гусят кормят стартовым рационом (подходит и корм для уток) в течение первых 3-4 недель, затем переводят на мешанки или гранулы для растущей птицы и к 14-недельному возрасту включают в рацион пшеницу и зерно кукурузы, чтобы приучить гусей ночевать в птичнике при пастбищном выгуле.

Не используйте корм для кур! Некоторые кокцидиостатики, включенные в стартовые и растущие мешанки, вызывают хромоту или даже смерть гусят.

Выпас

Гуси – известные собиратели и способны кормиться самостоятельно на пастбищах, предпочитая сочный клевер, мятлик, садовую траву, тимофеевку, кострец. При этом птицы довольно привередливы и когда любимых трав не хватает, худеют, но для домашних гусей проблема легко решается дополнительными подкормками: мешанками, гранулами и цельным зерном.

Полгектара пастбища прокормят 40 гусей и обычно такую территорию ограждают метровым проволочным забором или электрической сеткой. Впрочем, заборы сработают только лишь при обрезке крыльев – поэтому обстригают первичные перья одного крыла, нарушая баланс при взлете.

Сдача гусей в аренду для прополки – модный западный тренд в органическом земледелии. В начале сезона, едва только прорастают сорняки, от двух до четырех гусей отправляют на огороженный участок пастись.

Птицы работают непрерывно от рассвета до темноты, семь дней в неделю и в любую погоду. Для выращивания пропольщиков, гусятам предлагают есть зелень сорняков, пока они еще находятся в брудере, а потом тренируют в теплице. Таким образом, гуси выходят на поля уже с прицелом на определенные растения.

Кроме того, гуси могут помочь в борьбе с зарастанием водоемов.

У гусей прекрасное зрение, и они славятся как отличные охранники для другой домашней птицы, дружат с утками и курами, а вот хищникам при нападении гусей придется туго. Даже лисы и ястребы предпочитают не связываться со стаей взрослых гусей, поэтому в старину и предпочитали смешанные стаи – кур и гусей с подрезанными крыльями. При том, что лисица сможет одолеть гуся в одиночку, ей предстоит серьезный и шумный бой, который привлечет внимание владельца, так что умная хищника не станет рисковать лишний раз.

Яйца и мясо

Хотя гусиные яйца являются деликатесом и превосходны во многих блюдах, низкая скорость производства означает, что вы должны будете установить на них самые высокие цены для продажи.

Большинство пород откладывают от 10 до 20 яиц за сезон. Гуси не начнут нестись естественно до поздней зимы или ранней весны.

Для осеннего или зимнего производства яиц постепенно увеличивают световой день до 14-16 часов за три-четыре недели до того, как понадобятся яйца.