Органические удобрения, которые лучше всего подойдут для дачи

Для того, чтобы растения быстрее и лучше росли, многие садоводы предпочитают применять органические удобрения. Органические удобрения считаются более безопасными, но исследований на этот счет не проводилось. Тем не менее, садоводы до сих пор спорят о том, какие удобрения все-таки лучше. В материале “Рамблера” — о том, какие органические удобрения стоит выбрать.

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Навоз

Это удобрение считается одним из самых популярных, оно же — самое дешевое из возможных. Навоз снижает кислотность почвы и делает ее рыхлой, весной это удобрение используют под перекопку. В некоторых случаях навоз можно добавлять в лунки перед посадкой растений.

Навоз хорош тем, что в нем содержится много полезных для почвы микроэлементов, но главная его ценность состоит не в этом. Дело в том, что при посадке навоз превращается в перегной и способствует появлению плодородной почвы.

Компост

Для того, чтобы использовать это удобрение, вам не нужно будет примерно ничего. Достаточно сделать на участке компостную яму и скидывать туда отходы, которые подойдут для удобрения. Это может быть что угодно: начиная от опавших листьев, и заканчивая пищевыми отходами. После того, как все это образует перегной, компост нужно увлажнить. Лучше всего добавить туда суперфосфат или навозную жижу. После этого компост можно использовать в огороде. Как правило, компост готовится от восьми месяцев до года.

Зола