Как превратить загородные «шесть соток» в курорт

В середине весны москвичи принялись активно благоустраивать дачи. По данным крупного сайта объявлений, в этом году спрос на услуги по улучшению загородных участков вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. Как превратить «фазенду» в мини-курорт, «Вечерняя Москва» рассказала архитектор-дизайнер Лариса Золотова.
— Я не рекомендую превращать дачу в плантацию: на участке, где более 50 процентов занимают грядки, качественно отдохнуть довольно трудно. Дом должен быть территорией, где могут расслабиться и хорошо провести время все члены семьи, все поколения. Если вы создадите «универсальное» место отдыха, вам не придется жаловаться, что ваши дети и внуки-подростки не хотят приезжать к вам на дачу. Для начала важно составить план участка. Измерить его границы, очертить основные зоны, где растут плодовые деревья, кустарники. Определите, в каких местах более ветрено, где — слишком близко к соседям, и там не стоит устраивать какие-то активные шумные игры. План участка вам пригодится, когда вы будете составлять список покупок. Будет обидно, если вы купите бассейн, а он не поместится в то пространство, которое вы под него отвели.
Чердак — «бермудский треугольник», где хлам нескольких поколений перемешан с настоящими семейными реликвиями. Например, там можно найти раритетный радиоприемник. И именно с чердака следует начать обустройство красивого дома. Первым делом разберите все предметы по группам: «документы», «ремонт», «антиквариат» и так далее. Разложив вещи по кучкам, вы поймете, как распределить их «по полочкам», какая система хранения вам нужна. Опрятность и чистота на чердаке — залог порядка в доме.
Если на ваших сотках бассейн никак не умещается, отличное решение — летний душ. Стоит такое устройство недорого, а удовольствия в жаркий день приносит море.
Цена: от 5 тысяч рублей на рынках и в магазинах.
Спасением в жаркий день станет бассейн. Поплескаться в воде особенно любят дети. Оптимальное решение — каркасный вариант. Он более глубокий, чем надувной, имеет более жесткую конструкцию. Чтобы не было грязи, под бассейн необходимо сделать настил из обычных досок.
Цена: от 20 тысяч рублей.
Если вы еще не придумали, как использовать территорию заднего двора, то нужно срочно реализовать этот план. Установить баскетбольное кольцо, футбольные ворота, стойки для волейбольной сетки, купите мяч.
Цена: футбольные ворота от 2000 рублей, баскетбольное кольцо — от 700 рублей, сетка — от 2700 рублей.
Если есть место, к бассейну можно «приурочить» небольшой пляжик. Песок свободно и недорого продается в интернете. Главное, он должен быть чистым и не иметь посторонних примесей. Чтобы у вас на «мальдивах» не выросли сорняки, подстелите под него плотную пленку и обнесите песочницу низким бортиком сантиметров в 7, чтобы не разносить песок по всему участку.
Цена: песок — от 198 рублей за килограмм.
Место для шашлыков выбираем подальше от соседей. Можно придать этой территории курортный вид с помощью мебели, сделанной из деревянных паллет, раскрашенных в яркие цвета, с накинутыми на них подушками и пледами.
Цена садовой мебели: пластиковое кресло от 1100 рублей, пластиковый столик — от 1200 рублей.
После того как вы расправитесь с хламом, в вашем распоряжении останется множество очень разностильных предметов интерьера. Мебель — этажерки, шкафы, тумбочки — можно привести «к общему знаменателю», покрасив их в один цвет акриловой краской. В результате разноплановые вещи легко уживутся друг с другом.
Цена: краска — от 223 рублей за 1,5 литра.
На пути к нарядному дому очень пригодится техника макраме — узелкового вязания, — очень модная в современном интерьере. Из макраме можно вязать и абажуры, и шезлонги, и панно на стены.
На дачных чердаках всегда найдутся старинные советские торшеры и настольные лампы. Им непременно нужно дать вторую жизнь, увенчав новыми абажурами, которые продаются на строительных рынках, во всех магазинах и в интернете в изрядном ассортименте.
Цена: абажуры — от 400 рублей.
Несколько грядок с любимыми овощами, клубникой и зеленью на даче просто необходимы. Огородик тоже нужно «маркировать» — парником или теплицей. Причем дорогостоящую конструкцию приобретать необязательно. Сегодня на рынке — масса предложений по теплицам. Они могут быть из поликарбоната, могут быть с натяжной пленкой, на любой вкус и кошелек.
Цена: от 4200 рублей.
Если возраст вещи «перешагнул» столетний рубеж, она сможет придать интерьеру особенный шарм. Украшая дом, не пренебрегайте старинными вещами! Например, бабушкиным сундуком.
Занавески по всему дому должны быть в едином стиле — из ткани одного типа. Весь материал, который остался от занавесок, можно пустить на шитье покрывал в стиле пэчворк — лоскутами. Будет чем заняться в дождливые летние дни.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина Попова, дизайнер интерьеров:
— Наведению «красоты в стиле кантри» часто препятствует самый страшный «бич» всех наших садовых домиков и дач — это хлам. Выбросить «богатство» рука не поднимается, поскольку все это напоминает нам наших любимых близких родственников, бабушек и дедушек, это история нашей семьи. Но все-таки необходимо взять себя в руки, набраться решимости и «расхламить» помещение. Дорогую сердцу старину перенести на чердак, а просто обветшалые вещи — на помойку.