Эксперт объяснил, с чего начать дачный сезон

Весенние работы на дачном участке следует начать с санитарной обрезки садовых деревьев и кустарников. В первую очередь нужно иметь при себе секатор, рассказал «Мир 24» председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

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По его словам, любые веточки, особенно вишню, нужно вырезать по мере усыхания на протяжении всего года. Если не ухаживать за этими деревьями, они начинают болеть, рассказал Туманов.

«Особенно с вишнями, сейчас они отцветут и у них начнут усыхать веточки. Это проявление такой страшной болезни, как монилиоз. Если вы успеете вовремя обрезать эти веточки — сохраните вишни. Не успеете — значит, болезнь будет развиваться»,

— предупредил он.

Туманов добавил, что многие дачники опаздывают с обрезкой, которую нужно делать весной. Как правило, люди приезжают на дачу только в мае, а там уже все распускается. Как отметил собеседник телеканала, желательно еще подкормить минеральными удобрениями деревья, яблони, вишни, сливы и другие деревья.

Далее по списку идет обработка почвы лопатой и уход за газоном. Весной дачники берут в руки лопаты и перекапывают весь участок.

«Культивация — да, но это не перекопка, это рыхление. Подойдет любой культиватор, грабли или мотыжка — это хороший культиватор. Он борется с сорняками и рыхлит поверхностный слой почвы»,

— сообщил он.