Как резко сократить траты и начать экономить

Умение планировать бюджет и экономить — одни из самых необходимых навыков сегодня. Как начать грамотно распоряжаться своими деньгами уже сейчас, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Pixabay Pixabay

Планируйте меню

Начните уже ходить в магазин со списком. Если заранее планировать рацион питания на неделю и составлять список продуктов, риск накупить лишнего и выбросить испорченную еду в помойку гораздо ниже. Вы купите ровно столько, сколько планируете использовать в готовке.

Покупайте по акциям и в больших упаковках

Кажется, что небольшая скидка особо не повлияет на конечную сумму в чеке. Однако, если приучить себя сравнивать цены в разных магазинах и покупать там, где дешевле и со скидкой, сэкономить точно получиться. Еще лучше отдавать предпочтение большим упаковкам товаров, которые вы используете на регулярной основе. Например, порошки и кондиционеры для белья. Так выходит экономичнее.

Не брезгуйте поддержанными вещами

Если тщательно изучать сайты с поддержанными товарами, можно найти довольно хорошие предложения. Часто продавцы выставляют новые вещи в два раза дешевле, чем они продаются в магазинах. Еще выгодно брать что-то крупное в аренду или покупать напополам с друзьями. Например, технику.

Отмените ненужные подписки и замените тарифы

Среди нецелесообразных трат также — большое количество подписок. Многие вспоминают о подписках, только когда приходит сообщение о снятии денег. Оптимизируйте расходы: выберите только самые необходимые, а от остальных отпишитесь. Также одна из самых неконтролируемых сфер — невыгодные тарифы на мобильную связь и интернет. Изучите свои тарифы и отмените внезапно появившиеся дополнительные услуги.

Начните вести дневник трат