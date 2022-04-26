Простые способы изменить цвет цветов в домашних условиях

Человек вряд ли достиг бы тех высот, если бы любопытство и жажда экспериментов не были в него заложены природой. Во многом благодаря этим качествам были совершены те или иные научные открытия, в том числе появились новые виды растений с нужными человеку характеристиками. И все же, не смотря на все успехи в селекции и выведении новых сортов, некоторые вещи остаются пока за гранью достижимого, например, идеально черные розы или ярко-синие тюльпаны. Но есть и более простые способы изменения цвета у цветов. «Рамблер» рассказывает, что нужно сделать, чтобы получить бутоны нужного цвета.

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Срезанные цветы

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Изменить цвет срезанных экземпляров не составит труда, если добавить в воду пищевой краситель.

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Этот способ окрашивания основан на процессе транспирации: молекулы воды, поступившие в клетки растения, испаряются, а краситель остается внутри, так как его молекулы больше. При этом оттенок можно выбрать абсолютно любой, здесь все зависит от вашей задумки и ассортимента магазина, в котором вы планируете закупить пищевые красители.

Последовательность действий такая:

Выбираем самые свежие цветы, они лучше «пьют» воду, а значит быстрее приобретут нужный цвет. Делаем косой срез, стараемся получить хотя бы один-два сантиметра, также можно сделать надрез крест на крест, чтобы расщепить стебель, все это нужно для того, что стебель интенсивнее поглощал воду. Добавляем в воду пищевой краситель, здесь все зависит от того, насколько интенсивный цвет вам нужен. Повторяем до тех пор, пока бутоны не приобретут нужный оттенок.

Осталось дождаться результата. Быстрее и лучше всего окрашиваются хризантемы, гортензии, тюльпаны, каллы и другие травянистые растения белого цвета.

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Если нужно окрасить розы или другие цветы с плотным, одревесневшим цветом, ждать потребуется чуть дольше. Но и в этом случае для экспериментов с окрашиванием лучше взять белые цветы, тогда результат будет предсказуемым.

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Кстати, если разрезать стебель на две или четыре части вдоль и каждую из них поместить в отдельную емкость с красителем, можно получить очень интересный эффект — лепестки одного цветка будут окрашены в разные цвета.

Специальная краска

В цветочных магазинах для окрашивания цветов используют специальную флористическую краску в аэрозольных баллончиках. Этот способ часто используется при создании композиций из свежих цветов или сухоцветов. Кстати, краска поможет продлить жизнь свежим цветам, немного отсрочив их увядание.

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Горшечные растения

Для изменения окраса горшечных растений также вполне применимы пищевые красители. Но вероятно, красителя потребуется больше, а ждать результата чуть дольше. Исключение — растения, корни которых можно полностью погрузить в воду.

Например, если вы для выращивания используете аквагрунт или любой другой субстрат, похожий на керамзит. Такому способу окрашивания чаще всего подвергают белые орхидеи-фаленопсисы, чтобы получить необычные для них синие цветы. Если прекратить поливать подкрашенной водой, цвет со временем станет бледнее, а во время следующего цветения бутоны будут обычного белого цвета.

Цветы в саду

Можно ли изменить цвет цветов у культур, растущих в саду? Конечно, да! На цвет бутонов влияет качество почвы. Даже опытные садоводы могут не знать, что смена оттенка будет зависеть от кислотности почвы. Самыми отзывчивыми считаются гортензии и хризантемы. Розовая или зеленая хризантема, равно как и гортензия, приобретет голубой оттенок, если полить куст, добавив 3-4 г алюмокалиевых квасцов на литр воды. Также можно использовать сульфат железа или алюминия.

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Повлиять на цвет бутонов можно, если закопать в землю золу от каменного угля, а кроме того, она послужит отличным удобрением. Кроме золы, на кислотность почвы можно повлиять, если рядом с кустом прикопать ржавые гвозди. Не забудьте отметить это место, чтобы случайно не испортить лопату, когда будете перекапывать участок или решите пересадить куст.

Еще цветы можно окрашивать профессиональными красителями, которые также добавляются почву. Насыщенный черный и электрический синий получают именно таким образом.