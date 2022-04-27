Что нужно сделать в огороде на майские праздники

Майские выходные – горячая пора для дачников и огородников: время сажать, сеять, сражаться с сорняками и порослью, приводить в порядок садовые постройки. В целом первые дни мая отлично подойдут для полной ревизии на огороде, пишет utro.ru.
Если почва уже достаточно просохла, нужно заняться ее рыхлением. Это подготовит землю к посадке холодостойких овощей и корнеплодов.
Благоприятными будут работы по обрезке, подкормке, обработке от вредителей плодовых деревьев и кустовых растений. Для подкормки лучше использовать азотные удобрения.
Майские выходные – подходящее время для посадки зелени, моркови, редиса, репы. Во многих регионах можно высадить картофель. Капусту лучше посадить под малогабаритные укрытия. Период также подойдет для подготовки теплиц.
Специалисты напоминают, что сроки посадки, посева или высадки всегда носят рекомендательный характер и напрямую зависят от погоды.