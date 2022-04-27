Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
2 часа назад

Что нужно сделать в огороде на майские праздники

Мир24иещё 1

Майские выходные – горячая пора для дачников и огородников: время сажать, сеять, сражаться с сорняками и порослью, приводить в порядок садовые постройки. В целом первые дни мая отлично подойдут для полной ревизии на огороде, пишет utro.ru.

Что нужно сделать в огороде на майские праздники
Фото: Мир24Мир24

Если почва уже достаточно просохла, нужно заняться ее рыхлением. Это подготовит землю к посадке холодостойких овощей и корнеплодов.

Благоприятными будут работы по обрезке, подкормке, обработке от вредителей плодовых деревьев и кустовых растений. Для подкормки лучше использовать азотные удобрения.

Майские выходные – подходящее время для посадки зелени, моркови, редиса, репы. Во многих регионах можно высадить картофель. Капусту лучше посадить под малогабаритные укрытия. Период также подойдет для подготовки теплиц.

Специалисты напоминают, что сроки посадки, посева или высадки всегда носят рекомендательный характер и напрямую зависят от погоды.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители