Что нужно сделать в огороде на майские праздники

Майские выходные – горячая пора для дачников и огородников: время сажать, сеять, сражаться с сорняками и порослью, приводить в порядок садовые постройки. В целом первые дни мая отлично подойдут для полной ревизии на огороде, пишет utro.ru.

Фото: Мир24 Мир24

Если почва уже достаточно просохла, нужно заняться ее рыхлением. Это подготовит землю к посадке холодостойких овощей и корнеплодов.

Благоприятными будут работы по обрезке, подкормке, обработке от вредителей плодовых деревьев и кустовых растений. Для подкормки лучше использовать азотные удобрения.

Майские выходные – подходящее время для посадки зелени, моркови, редиса, репы. Во многих регионах можно высадить картофель. Капусту лучше посадить под малогабаритные укрытия. Период также подойдет для подготовки теплиц.