Блогер рассказала, как сэкономить место в гардеробе

Блогерша Софи Лиард, известная своим блогом и книгой о техниках компактного хранения, показала способы сэкономить место в гардеробе. Интервью с ней приводит издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалистка рассказала, как правильно размещать одежду, чтобы она занимала меньше места в шкафу. Так, например, футболки, простыни и полотенца она порекомендовала складывать в три слоя, завернув одну сторону к центру и накрыв ее противоположной.

В то же время женщина посоветовала укладывать носки друг на друга так, чтобы пятка смотрела вверх. Затем, по ее словам, следует загнуть верхнюю часть изделия с резинкой к центру и в нее засунуть нижнюю часть. Таким образом должен сформироваться аккуратный квадрат.