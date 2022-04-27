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1 час назад

Блогер рассказала, как сэкономить место в гардеробе

Lenta.ru

Блогерша Софи Лиард, известная своим блогом и книгой о техниках компактного хранения, показала способы сэкономить место в гардеробе. Интервью с ней приводит издание Daily Mail.

Блогер рассказала, как сэкономить место в гардеробе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка рассказала, как правильно размещать одежду, чтобы она занимала меньше места в шкафу. Так, например, футболки, простыни и полотенца она порекомендовала складывать в три слоя, завернув одну сторону к центру и накрыв ее противоположной.

В то же время женщина посоветовала укладывать носки друг на друга так, чтобы пятка смотрела вверх. Затем, по ее словам, следует загнуть верхнюю часть изделия с резинкой к центру и в нее засунуть нижнюю часть. Таким образом должен сформироваться аккуратный квадрат.

Вдобавок эксперт поделилась еще одним экономящим место методом хранения под названием Ranger Roll, который пришел из армии. Суть способа заключается в том, чтобы вывернуть нижний край футболки наизнанку примерно на три-пять сантиметров, создав «карман». После этого изделие нужно сложить по упомянутой ранее технике трех слоев и плотно свернуть его в трубочку. Получившийся рулон следует заправить в упомянутый «карман». Такой метод также применим к колготкам, леггинсам и трусам.

Дом и сад,
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