Эксперт рассказал, как спасти дачный участок от муравьев

С наступлением дачного сезона москвичи начали поголовно жаловаться на большое количество муравьев на участках. Федор Мезенцев из «Цифровых СНТ Подмосковья» рассказал, как можно легко прогнать насекомых прочь, не навредив ни себе, ни им.

«Один из способов вскрыть холмик и отнести его за участок. Уничтожать муравьев нельзя, ведь они звено экосистемы»,

пояснил эксперт в разговоре с «Радио 1».

Мезенцев также отметил, что нельзя переносить муравейник в лес. В другой среде дачные муравьи могут сильно навредить лесным, потому что они – разные подвиды, которые не ладят между собой.