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1 час назад

Эксперт рассказал, как спасти дачный участок от муравьев

РИА "ФедералПресс"

С наступлением дачного сезона москвичи начали поголовно жаловаться на большое количество муравьев на участках. Федор Мезенцев из «Цифровых СНТ Подмосковья» рассказал, как можно легко прогнать насекомых прочь, не навредив ни себе, ни им.

Эксперт рассказал, как спасти дачный участок от муравьев
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Один из способов вскрыть холмик и отнести его за участок. Уничтожать муравьев нельзя, ведь они звено экосистемы»,

пояснил эксперт в разговоре с «Радио 1».

Мезенцев также отметил, что нельзя переносить муравейник в лес. В другой среде дачные муравьи могут сильно навредить лесным, потому что они – разные подвиды, которые не ладят между собой.

Также собеседник призвал не забывать о земле и об обитателях участка, обрабатывая его. В этом деле лучше выбирать экологичные методы.

Дом и сад,Федор Мезенцев,
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