Дачникам рассказали, что можно сажать в майские праздники

В московском регионе на майские праздники можно высаживать зелень и редис, а с помидорами и огурцами следует подождать до конца месяца. Такие советы садоводам дал агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Нагайцев .

— Самое простое, что можно высаживать, это практически все зеленые культуры — салаты, редиски, укроп, петрушка, это без проблем будет расти. Эти культуры заморозков не боятся,

При этом эксперт призвал не торопиться с высадкой в огородах теплолюбивых культур. Рассаду томатов, перцев, огурцов пока не стоит высаживать на грядки, так как земля еще не прогрелась. Такие культуры стоит высаживать в конце мая, когда почва хорошо прогреется и не будет угрозы заморозков.