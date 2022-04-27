Эксперт по уборке рассказала, как избавиться от грязи между плитками

В соцсетях обсуждают новый лайфхак для чистки ванной. Состав специального средства опубликовали в издании Express.

Фото: Silvia Izquierdo/AP Silvia Izquierdo/AP

Авторы популярного блога об уборке «Миссис Хинч» поделились лайфхаком, позволяющим вернуть белизну грязной затирке. Для этого понадобится создать средство, состоящее из трех компонентов: это пищевая сода, отбеливатель и жидкость для мытья посуды.

«Необходимо использовать отбеливатель, смешанный с бикарбонатом соды и жидкостью для мытья посуды, и с помощью зубной щетки втереть раствор в затирку», – рассказала эксперт.

Всю смесь нужно оставить на полчаса, а затем смыть. В результате пространство между плитками полностью очищается, а затирка возвращает свой изначальный белоснежный вид.

Подписчики миссис Хинч опробовали необычный метод и поделились результатами в комментариях: «Отлично очищает», «Простой лайфхак».