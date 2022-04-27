Инструкция: как отмыть белые кроссовки

Если вы отказываетесь от покупки светлой спортивной обуви только из-за ее маркости, спешим вас обрадовать: есть действенные способы сохранить обновку в приличном виде надолго. Как именно — читайте в статье «Рамблера».

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вытащили стельки и шнурки;

удалили с помощью обычной сухой щетки, губки или салфетки из микрофибры пыль и грязь с поверхности обуви, а из рельефа подошвы — весь мусор (например, камешки). Прежде чем приступить к процедуре очистки, убедитесь, что вы:

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Также рекомендуется протестировать выбранный метод очистки на небольшом участке ботинка, чтобы не испортить обувь совсем, если что-то пойдет не так.

Можно постирать кроссовки в стиральной машине, однако этот метод не подойдет для моделей из кожи. Лучший способ сохранить любимую обувь надолго — ухаживать за ней регулярно вручную.

Среди десятков методов очистки мы выбрали самый действенный, согласно отзывам интернет-пользователей, и проверенный лично. Для него вам понадобится сода, вода, перекись водорода и чистая щетка.

Шаг первый: наденьте перчатки. Не подвергайте кожу воздействию агрессивных средств.

Шаг второй: смешайте соду с водой и перекисью так, чтобы смесь приобрела пастообразную консистенцию. Рекомендуемые пропорции: 4 столовые ложки соды,

2 столовые ложки перекиси водорода,

2 столовые ложки теплой воды. смешайте соду с водой и перекисью так, чтобы смесь приобрела пастообразную консистенцию. Рекомендуемые пропорции:

Шаг третий: нанесите пасту на обувь, вотрите ее щеткой и оставьте пару обуви для полного высыхания. Например, на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не стоит оставлять кроссовки у обогревателя или батареи.

Шаг четвертый: удаляем остатки раствора сухой губкой или щеткой, можно постучать кроссовки друг о дружку. Если вы использовали для более ощутимого эффекта зубную пасту или порошок, то пару придется почистить более тщательно.

Кожаные кроссовки после чистки можно обработать бесцветным кремом (за пару часов до выхода на улицу).

Шаг пятый: шнурки и стельки стираем вручную в тазике. Но вынуждены предупредить: часто подвергать этой процедуре стельки не стоит, они деформируются. Лучше их время от времени заменять. Ведь именно на стельках копятся бактерии, из-за которых появляется невыносимый запах.

Шаг шестой: пройдитесь по внутренней поверхности кроссовка ватой, смоченной в уксусе или перекиси водорода, чтобы избавиться от неприятного запаха. Затем внутрь обуви поместите бумажные полотенца (без рисунка). Они заберут влагу и не дадут кроссовкам деформироваться.