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30 минут назад

Дизайнер назвал восемь неудачных популярных идей по декору помещения

Lenta.ruиещё 1

Дизайнер интерьеров Арвин Олано назвал восемь неудачных идей по декору помещения, которые, тем не менее, являются популярными. Его список приводит The Sun.

Дизайнер назвал 8 неудачных популярных идей по декору помещения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Олано считает, что интерьер портят горы подушек одинакового размера. Он предлагает покупать подушки разного размера и располагать их на диванах от самой большой у спинки до самой маленькой впереди. Также он осудил любовь к тематическим комнатам. Если хотите создать в комнате ощущение пляжа, советует он, стоит избегать настоящих лодок и морских звезд — лучше ограничиться соответствующими цветовыми и световыми решениями.

Повторяющийся в интерьере цвет он также считает ошибкой.

«У вас есть красная акцентная стена, красная подушка, красный стул. Не надо так, лучше использовать оттенки», — подчеркнул Олано.

Также среди неудачных идей он назвал зеркальные окна, которые лучше заменить обычными зеркалами, обилие текстур, больше трех акцентных предметов в одной комнате, искусственные ароматы и ковры слишком маленького размера.

Ранее в журнале Woman's Day показали фото квартир и домов с самыми странными интерьерами. Первым ужасающим элементом отделки дома стали камни на лестнице.

Дом и сад,
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