Дизайнер назвал 8 неудачных популярных идей по декору помещения

Дизайнер интерьеров Арвин Олано назвал восемь неудачных идей по декору помещения, которые, тем не менее, являются популярными. Его список приводит The Sun.

Олано считает, что интерьер портят горы подушек одинакового размера. Он предлагает покупать подушки разного размера и располагать их на диванах от самой большой у спинки до самой маленькой впереди. Также он осудил любовь к тематическим комнатам. Если хотите создать в комнате ощущение пляжа, советует он, стоит избегать настоящих лодок и морских звезд — лучше ограничиться соответствующими цветовыми и световыми решениями.

Повторяющийся в интерьере цвет он также считает ошибкой.

«У вас есть красная акцентная стена, красная подушка, красный стул. Не надо так, лучше использовать оттенки», — подчеркнул Олано.

Также среди неудачных идей он назвал зеркальные окна, которые лучше заменить обычными зеркалами, обилие текстур, больше трех акцентных предметов в одной комнате, искусственные ароматы и ковры слишком маленького размера.