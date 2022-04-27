Блогерша раскрыла секреты правильной стирки одежды

Австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла секреты правильной стирки одежды. На ее видео, опубликованное в TikTok, обратили внимание в издании Daily Mail.

Фото: engin akyurt / Unsplash engin akyurt / Unsplash

В первую очередь жительница города Перт рекомендует заменить привычный кондиционер для белья доступной и натуральной альтернативой. По ее словам, белый уксус сделает вещи более мягкими на длительное время, а несколько капель эфирного масла придадут им приятный и стойкий аромат.

Кроме того, чтобы предотвратить образование плесени внутри стиральной машины, пользовательница соцсети регулярно протирает тряпкой внутренний резиновый гидроуплотнитель. В числе других советов — раздельная стирка полотенец и уличной одежды из соображений гигиены.