Россиян предупредили о неочевидной опасности кондиционеров

«Существуют микроклещи, которых невозможно увидеть глазом. Эти клещи имеют свойство подсыхать и засыпать. Они не умирают и не погибают. И как только для них возникает благоприятная среда, то есть среда прохладная и влажная, они тут же оживают, когда кондиционер начинает работать. Это потоком воздуха все выдувается в комнату. Чем человек ближе сидит к кондиционеру, тем хуже», — пояснил медик.