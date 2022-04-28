Как правильно подготовить рассаду для дачи

Часто выращивая самостоятельно овощную рассаду, садоводы сталкиваются с множеством проблем, в том числе и с плохим всходом семян. В чем причина и как правильно подготовить рассаду, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

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Подготовка семян

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По словам агронома ГБУ «Озеленение» Юлии Руденко, очень важную роль играет подготовка семян к посеву. Некоторые семена нуждаются в таких видах предварительной обработки, как стратификация и скарификация. Первая представляет собой последовательную обработку влагой и холодом, вторая — нарушение целостности твердой оболочки семени.

Отдельные культуры лучше всходят при их предварительном замачивании, а некоторые — и при проращивании, причем каждой из культур соответствует определенная температура.

В воде для набухания или в стимуляторе роста семена достаточно подержать несколько часов, не стоит держать их там более суток. Семена могут «задохнуться» и вообще не прорасти.

Кроме того, следует подобрать качественный грунт — рыхлый, дренированный и обеззараженный, с хорошей влагоемкостью. От него зависит, будет ли комфортно посевам в нем и как они будут прорастать.

Срок годности

Семена овощных и цветочных культур со временем снижают всхожесть, поэтому если срок хранения превысил указанный на упаковке, использовать их не стоит. Это не значит, что они вообще не взойдут, но и гарантии на 100-процентное прорастание, а так же дальнейшее качество посадок нет.

По словам агронома, бывают поврежденные семена, которые либо не дают всходов, либо процесс сильно затягивается. Бывают пустотелые семена, которые были собраны слишком рано и не успели полностью сформироваться.

Ну и никуда не деться от ключевого фактора: зачастую находящиеся в продаже семена изначально имеют плохое качество. А потому, приобретая семена, не экономьте на их цене и делайте выбор в пользу известных производителей, зарекомендовавших себя, порекомендовала Руденко.

Неправильное хранение семян

Срок годности семян напрямую связан с условиями их хранения. Это температура и влажность, а также доступ воздуха. Идеально, если семена хранятся при температуре 12–15 градусов при влажности воздуха не выше 50 процентов. Доступ воздуха к посадочному материалу должен быть ограничен.

Если не полностью истрачены все семена из магазинного пакетика, следует оставить их на будущий год в той же упаковке. Оторванную часть можно просто слегка подвернуть и закрепить скрепкой.

Неправильный посев

Плохо всходить семена могут и из-за глубокой посадки, предупредила агроном. Для каждой культуры требуется своя глубина посева. Есть семена, которым нужен свет, и они прорастают на поверхности земли. Как правильно сажать ту или иную культуру, обычно указывается производителем на упаковке с семенами.

Кроме того, при посадке семена можно «утопить». Это может произойти, если разложить их на сухой грунт, засыпать землей и полить. Вода пройдет сквозь все слои и утянет за собой семена вглубь. Таким образом, оказавшись слишком глубоко, всходам не хватит энергии добраться до поверхности, и они погибнут. Чтобы этого не произошло, предварительно грунт проливают, чтобы он напитался водой, затем сеют семена и сверху присыпают землей, которая увлажнится за счет влаги снизу.

Полив и сильное колебание температуры

Проверьте, хватает ли семенам влаги и, если грунт пересох, увлажните его, советует Руденко. Но и здесь надо не переборщить с водой: избыток влаги снижает уровень кислорода в грунте и может привести к загниванию посадок.

Для прорастания семян, как правило, необходима температура не ниже 10–15 градусов. Холодная почва способствует задержке прорастания и даже гибели семян. Не должно быть резких перепадов температуры, всходы очень плохо переносят такой стресс. Кроме того, нужно учитывать, что все южные растения требуют для прорастания более высоких температур. Оптимальный температурный режим при выращивании рассады большинства овощей — около плюс 20 градусов.

Сорта растений, которые долго всходят

При посадке необходимо учитывать период прорастания семян, который для каждой культуры разный. Некоторые растения имеют индивидуальное свойство долго всходить. По большей части это касается многолетних цветов. А потому не стоит сразу бить тревогу, даже если время прорастания семян затянулось и не соответствует тому, который указан на упаковке с семенами.