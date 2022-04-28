Названы четыре лайфхака для идеального газона на даче

В блоге аккаунта TheLawnPack появилось видео, в котором эксперт по садоводству назвал четыре лайфхака для получения идеального газона на даче. Эксперт отметил, что зачастую после зимы владельцы участков начинают ухаживать за травой в саду неправильно, сообщило издание The Sun.

Эксперт назвал аэрирование и правильный покос секретами идеального газона, а также поделился еще несколькими хитростями для получения ровного покрытия в саду. Специалист посоветовал первым делом убедиться, что заморозков больше не будет, а газон высох.

«Самое, пожалуй, важное — правильно покосить газон после зимы, — отметил он в ролике. — Установите газонокосилку на максимальную мощность и постепенно снижайте ее».

Перед первым покосом, добавил он, крайне важно привести и саму машину в надлежащее состояние после долгого зимнего простоя.

Следующим шагом по весеннему уходу за газоном должно стать аэрирование (принудительное насыщение воздухом или азотом, — прим. «Ленты.ру») переувлажненной почвы, отметил автор ролика. «Если у вас плохой дренаж, используйте другие способы», — посоветовал эксперт.

Затем, продолжает он, следует уничтожить разросшийся на газоне мох и подкормить траву сульфатом железа. «Это укрепит газон и сделает его более устойчивым к болезням, а также придаст ему быстрый эффект озеленения», — добавил специалист.

Затем следует этап удобрения газона. «Когда станет достаточно тепло, удобрите траву смесями с содержанием азота. Если вы только сеете газон, убедитесь, что в смеси для посева есть нужные удобрения, так как весенние для семян не подходят», — резюмировал эксперт.