Способы гладить одежду, которые «убьют» утюг

За утюгом необходимо тщательно ухаживать — например, регулярно очищать подошву от накипи. Важно соблюдать правила глажки, чтобы инструмент дольше оставался в рабочем состоянии. «Рамблер» рассказывает, какие ошибки можно совершить при использовании утюга.

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Гладить вещи с пайетками и стразами

Двигать горячей плоскостью утюга по пластмассовым «блестяшкам», безусловно, нельзя. Пластинки легко плавятся под воздействием высокой температуры, прилипают и портят подошву утюга. Гладить, вывернув наизнанку, тоже не вариант: в этом случае пластинки прилипнут друг к другу, что испортит изделие.

Оставлять воду после глажки

Вода может затухнуть, передав вещам неприятный запах, а также окислить металлические детали утюга. На одежде даже могут появиться следы ржавчины, которые трудно удалить.

Ставить максимальную температуру

Для каждой ткани у утюга предусмотрен свой режим. Лен и хлопок можно гладить на высоких температурах, а вот шелк и синтетика требуют деликатного режима. Если температура не подходит материалу, он начинает разрушаться, оставляя микро-частицы на подошве. В итоге поверхность утюга портится и гладит хуже.

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Гладить абсолютно сухие вещи

Во-первых, так выше риск поставить на любимой одежде пятно. Сухая ткань хуже распрямляется, а потому хочется поставить температуру режима повыше — что, как написано выше, делать не стоит. А вот вещи, хотя бы сбрызнутые водой, лучше поддаются глажке.

Как ухаживать за утюгом