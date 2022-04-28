5 способов использования скисшего молока

Если у вас в холодильнике скисло молоко, не спешите его выливать. Продукту можно найти массу способов применения в быту. О некоторых вариантах использования скисшего молока читайте в материале «Рамблера».
Скисшее молоко пойдет на пользу и цветам и овощным культурам. Напиток следует смешать с водой в пропорции примерно один к пяти и полить растения в горшках, грядки или клумбы. Особенно хорошо помогает скисшее молоко томатам как защита от фитофтороза. Кроме того, кислый запах отлично отпугивает насекомых-вредителей.
Столовое серебро и украшения из этого металла можно прекрасно почистить скисшим молоком. Необходимо опустить изделия в молоко на 20-30 минут, а затем хорошо промыть в теплой воде и насухо вытереть. Этот трюк избавит серебро от темного налета и изделия будут блестеть, как новые.
Мягкую тряпочку необходимо пропитать скисшим молоком и протереть ею обувь. Туфли обретут свежий вид и блеск.
Скисшее молоко необходимо немного подогреть, налить на пятно и оставить на 30-40 минут. Затем пятно следует застирать хозяйственным мылом руками. После этого постирать вещь в стиральной машине. От пятна не останется и следа.
Содержащиеся в кислом молоке полезные вещества помогают увлажнить кожу, улучшить ее тон и убрать шелушение. Проверить это можно, просто протирая лицо скисшим молоком по утрам. Также продукт можно использовать в составе натуральной маски для поврежденных и ослабленных волос. Для этого следует смешать стакан кислого молока и 3 столовыми ложками растительного (лучше оливкового) масла, добавить пару капель эфирного масла розмарина, нанести на волосы и оставить на 30 минут, обернув голову полотенцем. После тщательно смыть и вымыть волосы шампунем.