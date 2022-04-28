5 способов использования скисшего молока

Если у вас в холодильнике скисло молоко, не спешите его выливать. Продукту можно найти массу способов применения в быту. О некоторых вариантах использования скисшего молока читайте в материале «Рамблера».

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Удобрение для растений

Скисшее молоко пойдет на пользу и цветам и овощным культурам. Напиток следует смешать с водой в пропорции примерно один к пяти и полить растения в горшках, грядки или клумбы. Особенно хорошо помогает скисшее молоко томатам как защита от фитофтороза. Кроме того, кислый запах отлично отпугивает насекомых-вредителей.

Очистка серебра

Столовое серебро и украшения из этого металла можно прекрасно почистить скисшим молоком. Необходимо опустить изделия в молоко на 20-30 минут, а затем хорошо промыть в теплой воде и насухо вытереть. Этот трюк избавит серебро от темного налета и изделия будут блестеть, как новые.

Придать блеск лакированной обуви

Мягкую тряпочку необходимо пропитать скисшим молоком и протереть ею обувь. Туфли обретут свежий вид и блеск.

Удалить с одежды пятна от чернил

Скисшее молоко необходимо немного подогреть, налить на пятно и оставить на 30-40 минут. Затем пятно следует застирать хозяйственным мылом руками. После этого постирать вещь в стиральной машине. От пятна не останется и следа.

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