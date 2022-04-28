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3 часа назад

Садовод рассказал, как сделать газон на даче идеальным

РИА "ФедералПресс"

Эксперт по садоводству рассказал дачникам, как привести газон на участке в идеальное состояние после зимы. Роликом с лайфхаками поделился британский блог TheLawnPack.

Садовод рассказал, как сделать газон на даче идеальным
Фото: Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / globallookpress.comФото: Anton Kavashkin / Russian Look / globallookpress.com

«Сперва нужно убедиться, что заморозков больше не будет, а газон высох. Далее самое важное правильно покосить газон после зимы. Нужно установить косилку на максимум и постепенно снижать мощность», отметил садовод.

Кроме того, не стоит забывать, что перед первым использованием газонокосилки ее саму тоже нужно привести в порядок.

Второй шаг – аэрирование почвы. Переувлажненную землю обязательно нужно насытить воздухом или азотом.

Третьим этапом следует убрать с газона весь разросшийся мох и подкормить траву сульфатом железа. Таким образом покров приобретет устойчивость к болезням, быстрее позеленеет.

Четвертым шагом нужно дать газону удобрение. Как только погода станет стабильно теплой, следует пропитать его смесями с содержанием азота.

Ранее «ФедералПресс» приводил десятку современных гаджетов, которые понадобятся садоводу на каждом участке.

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