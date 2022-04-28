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1 час назад

5 полезных советов для строительства веранды

runews24.ru

Во-первых, при строительстве веранды стоит обратить внимание на материалы, которые вы хотите использовать. При выборе материала, учитывайте климат вашего региона. Для строительства веранды подойдут сталь, дерево и стекло. Особенно эффектными смотрятся веранды, состоящие из больших окон с алюминиевым профилем.

5 полезных советов для строительства веранды
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

Во-вторых, при строительстве веранды кроме стекла оконные проемы или крышу веранды можно закрыть поликарбонатом. Однако, если у вас планы сделать веранду местом обитания и зимой, тогда стоит выбрать теплое остекление.

В-третьих, при строительстве веранды не забудьте о естественной вентиляции. Окна и двери в помещении должны быть устроены так, чтобы можно было сделать сквозняк.

В-четвертых, если вы хотите, чтобы веранда вам служила и зимой, тогда стоит подумать об отоплении. Помимо стандартного отопления, на веранде можно установить камин или использовать электрические конвекторы.

В-пятых, при выборе мебели для веранды не нужно забывать, что данное помещение, в отличие от других комнат в доме, наиболее близко контактирует с внешней средой. Для веранды стоит выбирать прочную мебель, устойчивую к перепадам температур и к влаге.

Дом и сад,
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