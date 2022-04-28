5 полезных советов для строительства веранды

Во-первых, при строительстве веранды стоит обратить внимание на материалы, которые вы хотите использовать. При выборе материала, учитывайте климат вашего региона. Для строительства веранды подойдут сталь, дерево и стекло. Особенно эффектными смотрятся веранды, состоящие из больших окон с алюминиевым профилем.

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Во-вторых, при строительстве веранды кроме стекла оконные проемы или крышу веранды можно закрыть поликарбонатом. Однако, если у вас планы сделать веранду местом обитания и зимой, тогда стоит выбрать теплое остекление.

В-третьих, при строительстве веранды не забудьте о естественной вентиляции. Окна и двери в помещении должны быть устроены так, чтобы можно было сделать сквозняк.

В-четвертых, если вы хотите, чтобы веранда вам служила и зимой, тогда стоит подумать об отоплении. Помимо стандартного отопления, на веранде можно установить камин или использовать электрические конвекторы.