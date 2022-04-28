8 мелочей для дома, которые нужны абсолютно всем

Иногда почти незаметные мелочи способны облегчить быт, сделать жизнь более комфортной и удобной, но мы не догадываемся об этом, пока они не появятся в нашем доме. Эти вещи стоят совсем недорого, но будут радовать долгие годы.

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Точило для ножей

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Красивая нарезка овощей, хлеба, мяса невозможна без острого ножа. А тупятся они совершенно незаметно, мы привыкаем прикладывать усилия, ведь они почти не ощутимы. Но заточив ножи, вы почувствуете колоссальную разницу: легко нашинковать капусту, порезать морковь, рыбу, хлеб. Вы избавитесь от раздражения, а готовка начнет приносить удовольствие.

Скребок для мытья окон

Одно из самых нелюбимых занятий хозяйки — мытье окон: на это тратиться так много времени, а, чтобы стекла сияли, нужно приложить усилия — найти подходящее средство, выбрать правильный материал, вытереть на сухо, чтобы избавиться от разводов. Но маленький скребок с поролоном с одной стороны решает эти проблемы: не нужно перемывать несколько раз, даже средства для стекол не потребуется, чтобы все блестело.

Подсветка для туалета

Установленная в ванной комнате подсветка решит сразу несколько проблем: она убережет мизинчики на ногах от встречи с углами стен и дверей, а еще позволит не щуриться от яркого света и вернуться обратно в постель в состоянии дремы.

Шторы с эффектом блэк-аут

Летом солнце будит нас около шести утра, даже если есть возможность поспать еще пару часов. Ученые считают, что полноценный отдых возможен лишь в темноте, именно тогда в организме нормализуется выработка мелатонина. Шторы, которые не попускают солнечные лучи или свет фонарей, помогут забыть о бессоннице и самому решать, когда просыпаться.

Зажимы для пакетов

Набор специальных прищепок разного размера стоит около ста рублей, но после его покупки на кухне больше не будет просыпанных круп, выветрившегося кофе или специй. Даже если все перечисленное вы держите в контейнерах, зажимы точно пригодятся в самый неожиданный момент.

Заглушка для кастрюли

Специальная резиновая прокладка, которая крепится на края кастрюли перед тем, как закрыть ее крышкой, предотвращает выкипание — больше никаких потеков на плите и бортиках кастрюли. Обойдется этот гаджет в сто-двести рублей.

Лампы теплого света

В искусстве хюгге о свете знают все: датчане уверены, что именно освещение может полностью изменить настроение. Лампы холодного спектра заставляют глаза напрягаться, поэтому дома лучше избегать их. Замените освещение на теплое и вы заметите, что начали чувствовать себя гораздо спокойнее, в доме стало уютнее. Кстати, в таком освещении люди кажутся привлекательнее.

Кухонные весы

Шеф-повара и кондитеры уверяют: чтобы блюдо получилось, нужно четко соблюдать граммовки, указанные в рецепты. Между 180 и 200 граммами муки — огромная разница! Кухонные весы выведут ваши кулинарные способности на новый уровень.