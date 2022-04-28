Эксперт назвала правила безопасного мытья окон

Как заявила эксперт, при головокружениях и боязни высоты лучше не заниматься мытьем окон самостоятельно. Лучше в таком случае вызвать стекломойщиков.

«Здесь многое зависит от конструкции окна, высоты человека, работает ли он стоя на окне, подоконнике или стремянке, все ли участки стекла доступны для мойки, есть ли зоны, которые требуют выдвигания мойщика наружу. В ряде случаев лучше не вымыть какой-то фрагмент, чем рисковать жизнью», — считает Вера Глебовская.

По словам специалиста, нужно обязательно мыть окна в паре. Лучше попросить кого-то из близких постоять рядом и подстраховать на всякий случай. Даже если для уборки вызываются стекломойщики, их тоже должно быть двое для безопасности.