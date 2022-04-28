Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт назвала правила безопасного мытья окон

Мира Маркина

Коммерческий директор учебно-производственного центра «Клининг Мастер» Вера Глебовская рассказала о правилах безопасности при мытье окон. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт назвала правила безопасного мытья окон
Фото: PixabayPixabay

Как заявила эксперт, при головокружениях и боязни высоты лучше не заниматься мытьем окон самостоятельно. Лучше в таком случае вызвать стекломойщиков.

«Здесь многое зависит от конструкции окна, высоты человека, работает ли он стоя на окне, подоконнике или стремянке, все ли участки стекла доступны для мойки, есть ли зоны, которые требуют выдвигания мойщика наружу. В ряде случаев лучше не вымыть какой-то фрагмент, чем рисковать жизнью», — считает Вера Глебовская.

По словам специалиста, нужно обязательно мыть окна в паре. Лучше попросить кого-то из близких постоять рядом и подстраховать на всякий случай. Даже если для уборки вызываются стекломойщики, их тоже должно быть двое для безопасности.

Ранее эксперт рассказала, какие фрукты и овощи могут быть опасны весной.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители