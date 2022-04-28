Метеорологи назвали лучший день для первых майских посадок

Метеорологи составили прогноз на начало следующего месяца и назвали 1-3 мая идеальными днями для первых посадок. Лучшего всего начать работы в Московском регионе 3 мая. Об этом пишет "Лента.ру".
Как считают специалисты, в начале мая погода способствует проведению работ по расконсервации: в Московском регионе в это время будет тепло, но пасмурно.
По данным сервиса "Яндекс Погода", 1 мая отлично подходит для занятий на свежем воздухе. Воздух в этот день прогреется до плюс 11 или даже плюс 14 градусов по Цельсию. На дачном участке 1 мая стоит заняться кустарниками и деревьями.