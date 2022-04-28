Метеорологи назвали лучший день для первых майских посадок

Метеорологи составили прогноз на начало следующего месяца и назвали 1-3 мая идеальными днями для первых посадок. Лучшего всего начать работы в Московском регионе 3 мая. Об этом пишет "Лента.ру".

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Как считают специалисты, в начале мая погода способствует проведению работ по расконсервации: в Московском регионе в это время будет тепло, но пасмурно.