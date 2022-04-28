Как избавиться от клещей на дачном участке

С каждым годом все больше людей обращается к врачам по поводу укусов клещей. Причем многие отмечают, что укушены были не в лесу, а на дачном участке. Справедливо возникает вопрос: есть ли возможность защитить себя от паразитов и как это сделать. Некоторые советы читайте в материале «Рамблера».

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Вызов специалистов

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Это самый простой и самый затратный вариант, который поможет избавить дачный участок от паразитов. Специалисты осмотрят территорию на предмет скопления клещей, а затем проведут обработку специальными препаратами. Для работы специалиста и сохранения результата необходимо учитывать капризы погоды: во время обработки участка не должно быть ветрено, а в ближайшие 2-3 дня в прогнозе не должно быть дождей. Оставаться на участке в момент работы специалистов нельзя, не рекомендуется приезжать на отдых и в ближайшие 3-4 дня после обработки.

Самостоятельная обработка

Попробовать избавиться от клещей на участке можно и своими силами. Для обработки участка необходимо купить специальные инсектицидные средства. Наиболее эффективны препараты с высокой концентрацией переметрина. Но в любом случае необходимо проконсультироваться со специалистом! Использовать средства можно, только четко соблюдая инструкцию. Ни в коем случае нельзя превышать дозировку препарата! При обработке участка следует быть максимально осторожными. Необходимо использовать средства защиты: специальную одежду, респиратор, перчатки. На участке во время обработки и в течение 3-4 часов после не должно быть людей и животных. Ходить по траве и трогать ее руками нельзя в течение 3-4 дней после обработки периметра.

Уборка и высадка специальных растений