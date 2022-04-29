Сорта вишни: девятка самых именитых

Вишня — это плодовая культура, весьма распространенная в России. Плоды у вишни могут быть в диапазоне от бледно-красного до почти черного цвета, сердцевидной, округлой или полуокруглой формы. Ягоды очень богаты всевозможными минералами и витаминами. Их можно хранить замороженными, употреблять в сыром и сухом виде. Из вишни получаются замечательные варенья, компоты. Больше всего распространена в нашей полосе вишня обыкновенная, она же кислая. О ней в основном и пойдет речь.

Основные сорта вишни обыкновенной

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Чтобы вы могли ориентироваться, какие сорта лучше сажать в саду друг с другом, в описание сорта написано, как он опыляется, а также указана зимостойкость. Именно от нее зависит, будет ли хорошо расти в вашей полосе тот или иной сорт.

1. Вишня 'Сеянец №1'

Сорт выведен путем свободного опыления из сорта обычной кислой вишни. Отличается урожайностью, устойчив к коккомикозу (грибное заболевание, поражающее листья). Дерево средних размеров, с округлой кроной, плоды около 3 г с желтоватой, сочной мякотью кисло-сладкого вкуса. Сок светлый, косточка маленькая. Плоды появляются на 3 год после посадки. Как правило, плодоносит вишня в конце июня — начале июля. Сорт частично самоплодный (деревья вишни перекрестно опыляемые, поэтому совместно с вишней должны расти другие подходящие сорта).

2. Вишня 'Новодворская'

Этот сорт имеет шаровидную крону, дерево средних размеров, крупные плоды. Мякоть с приятным кисловатым вкусом, плоды сочные, нежные, с темно-красной мякотью. Сок яркий, косточка маленькая, хорошо отделима от самой мякоти. Отличается урожайностью, но среднеустойчив к коккомикозу. Созревание плодов приходится на середину июля. Частично самоплодный.

3. Вишня 'Венок'

Этот сорт получают путем опыления сорта 'Новодворская'. Крона средней густоты, заужена кверху, высокое крупное дерево. Плоды средние, округлой формы. Опыляется сортами 'Новодворская', 'Сеянец №1', а также сортами черешни 'Северная', 'Золотая лошицкая', 'Народная'. Мякоть темно-красная. На вкус сочная, нежная, кисло-сладкая. Темно-красный сок, косточка мелкая, хорошо отделима от мякоти. Первые плоды появляются на 3 год после посадки, созревают в середине июля. Зимостойкая. После трех лет плодоносит ежегодно, но среднеустойчива к грибным заболеваниям.

4. Вишня 'Звездочка'

Частично самоплодный сорт, выведен от сеянцев неопределенного мичуринского сорта. Очень высокое, крупное дерево, крона средней густоты, заужена кверху. Цветет рано, созревание плодов приходится на начало июля. Опыляется сортами 'Сеянец №1', 'Венок', а также некоторыми сортами черешни. Имеет крупные плоды округлой формы. На вкус очень нежная, сочная с темно-красной мякотью, имеет освежающий кисло-сладкий вкус. Темно-красный сок. Косточка плода крупная, от мякоти отделяется хорошо. Очень урожайный сорт. Плодоносить начинает на 4 год после посадки. Устойчив к грибным поражениям, зимостойкий.

5. Вишня 'Любская'

Цветет поздно, плоды созревают в конце июля — начале августа. Низкорослое деревце, но высокосамоплодное. Достаточно крупные плоды ярко-красного цвета, вкус удовлетворительный. Плодоносить начинает уже на 2-3 год после посадки. Имеет среднюю урожайность, среднезимостойкий, сильно подвержен грибным заболеваниям.

6. Вишня 'Глубокская'

Выведен из обыкновенной вишни местной. Имеет шаровидную крону, толщина дерева средняя, высота тоже. Самостерильный сорт. Цветет рано, плоды появляются в 10-х числах июля. Зимостойкий сорт. Опыляется сортами 'Сеянец №1', 'Гриот Остгеймский', а также сортами черешни. Темно-красные крупные плоды кисло-сладкие на вкус, мякоть нежная и сочная. Зимостойкий сорт, также очень устойчив к грибным поражениям, очень урожайный, плодоносит на 4 год после посадки.

7. Вишня 'Норд Стар'

Вывели в США, высокосамоплодный сорт. Небольшие деревья с небольшой кроной. Цветет поздно, плоды созревают в середине июля. Округлой формы, средних размеров плоды слегка сплюснуты, темно-красного цвета с сочной, кисло-сладкой мякотью. Мелкая косточка без проблем отделима от мякоти. Плодоносит уже на 2-3 год после посадки. Очень высокозимостойкий сорт, хорошо адаптирован к грибным болезням. Плодоносит ежегодно.

8. Вишня 'Памяти Вавилова'

Вывели от неопределенных сеянцев вишни. Очень большое дерево с круглыми плодами. Плоды созревают в начале июля, мякоть темно-красная, очень сочная, хорошо отделима от косточки. Опыляется сортами 'Сеянец №1', сортами черешни. Плодоносит на 4 год после посадки. Зимостойкий, очень урожайный, устойчив к грибным заболеваниям.

9. Вишня 'Заря Поволжья'

Гибридный сорт от сортов 'Краса Севера' и 'Владимирская', средних размеров с шарообразной кроной. Плодоносит на 4 год после посадки. Плоды созревают в начале июля, имеют сочную темно-красную мякоть, кисло-сладкого вкуса. Урожайность хорошая, зиму переносит хорошо, грибным заболеваниям малоподвержен.

Другие виды вишни

Войлочная вишня

Небольшое растение в виде кустарника родом из Китая, Монголии. Очень морозостойкое, скороспелое, с большой урожайностью, устойчиво к грибным поражениям. Плоды на очень коротких плодоножках, они облепливают ветку, сладкие на вкус, алого цвета. Для опыления нужно сажать несколько кустов рядом.

Сакура, японская вишня, она же мелкопильчатая вишня

Сакура всем известна своим прекрасным цветением — деревья словно покрывает розовое или белое облако. Посмотреть на цветущие сады сакуры в Японию съезжаются люди со всего мира. Многие сажают у себя в саду деревце сакуры именно для того, чтобы наслаждаться великолепными цветками и ароматом.

У настоящей, «чистой» сакуры плоды малосъедобные: это небольшие черные ягодки, почти целиком состоящие из косточки, похожие на плоды черемухи. Однако при помощи скрещивания японских и европейских сортов были выведены сорта с большими и вкусными ягодами, по-японски они называются сакурамбо. На вкус они скорее ближе к черешне, чем к вишне. Ягоды от светло-розового до темно-красного, почти черного цвета, с плотной мякотью. Популярные сорта: 'Sato Nishiki' — устойчивый к сырости, и 'Takasago' — ранний с крупными сладкими плодами. В Японии эти сорта появились относительно недавно и до сих пор считаются дорогим деликатесом.